IPL 2026 CSK vs KKR: കൊൽക്കത്തയെ വീഴ്ത്തി ചെന്നൈക്ക് രണ്ടാം ജയം; പോയന്റ് ടേബിളിൽ മുംബൈയെ മറികടന്നു

ടോസ് നേടിയ കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈയെ ബാറ്റിം​ഗിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പവർ പ്ലേയിൽ മികച്ച റൺ നേടാൻ സിഎസ്കെയ്ക്ക് സാധിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 15, 2026, 12:41 AM IST
  • പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മുംബൈയെ മറികടന്ന് 8ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിഎസ്കെ.

ചെന്നൈ: കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ 32 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് ചെന്നൈ. സീസണിൽ ചെന്നൈയുടെ രണ്ടാമത്തെ ജയമാണിത്. ഇതോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മുംബൈയെ മറികടന്ന് 8ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിഎസ്കെ. ചെന്നൈയ്ക്കായി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ നൂർ അഹമ്മദ് ആണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. 

32 പന്തിൽ 48 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു സാംസണ്‍ ആണ് ചെന്നൈയുടെ ടോപ് സ്കോറർ.‌ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സിന് തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ജയമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിം​ഗിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്ക് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസ് നേടാനായി. ചെപ്പോക്കിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ചെന്നൈയുടെ തിരിച്ചുവരവാണിത്. ആയുഷ് മാത്രെ(17 പന്തില്‍ 38), ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്(29 പന്തില്‍ 41) സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍(18 പന്തില്‍ 23) എന്നിവരാണ് ചെന്നൈയ്ക്കായി സ്കോർ ചെയ്ത മറ്റ് താരങ്ങൾ. കൊല്‍ക്കത്തക്കായി കാര്‍ത്തിക് ത്യാഗി 2 വിക്കറ്റെടുത്തു. 
 
193 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിം​ഗിനിറങ്ങയ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് തുടക്കം തന്നെ പിഴച്ചു. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ പോലും ഇവർക്ക് വിജയപ്രതീക്ഷ ഉണര്‍ത്താനായില്ല. 20 ഓവറില്‍ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 160 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് കെകെആർ നേടിയത്. സീസണിൽ നലവിൽ ഒരു ജയം പോലും നേടാനാവാസ്വന്തമാക്കാത്ത കൊല്‍ക്കത്ത ഒരു പോയിന്‍റുമായി അവസാന സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.

കൊല്‍ക്കത്തക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണര്‍ ഫിന്‍ അലനെ(1) നഷ്ടമായി. അന്‍ഷുല്‍ കാംബോജ് ആണ് വിക്കറ്റെടുത്തത്. പിന്നാലെ പവർ പ്ലേയിൽ തന്നെ ഓപ്പണറായ സുനില്‍ നരെയ്നും (7 പന്തിൽ 24) ഖലീൽ അഹമ്മദിന്റെ പന്തിൽ ഔട്ടായി. ക്യാപ്റ്റൻ അജിങ്ക്യാ രഹാനെ (22 പന്തില്‍ 28), അംഗ്രിഷ് രഘുവംശിയും(19 പന്തില്‍ 27) കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്പിന്നര്‍മാരായ അക്കീല്‍ ഹൊസൈന്റെയും നൂര്‍ അഹമ്മദിന്റെയും മുന്നല്‍ വീണു.

റിങ്കു സിംഗ് (4) കാമറൂണ്‍ ഗ്രീൻ (0) പുറത്താക്കിയ നൂർ അഹമ്മദ് കൊല്‍ക്കത്തയെ തകർത്തെറിയുകയായിരുന്നു. റൊവ്‌മാന്‍ പവലും(22 പന്തില്‍ 31*) രമണ്‍ദീപ് സിംഗും(23 പന്തില്‍ 35) എന്നിവരുടെ പ്രകടനം കൊൽക്കത്തയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്കെത്തിച്ചു. ചെന്നൈക്കായി നൂര്‍ ആഹമ്മദ് 21 റണ്‍സിന് 3 വിക്കറ്റെടുത്തു. അന്‍ഷുല്‍ കാംബോജ് രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

