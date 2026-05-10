ഐപിഎല്ലിൽ ലക്നൗവിനെ പുറത്താക്കി ചെന്നൈയുടെ തകർപ്പൻ വിജയം. 5 വിക്കറ്റ് ജയമാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് ലക്നൗ സൂപ്പര് ജയന്റ്സ് ഉയര്ത്തിയ 204 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം ചെന്നൈ നാലു പന്തും അഞ്ച് വിക്കറ്റും ബാക്കി നിര്ത്തി മറികടന്നു. ലക്നൗ ഉയർത്തിയ 204 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 19.2 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ചെന്നൈ മറികടന്നത്.
അർധസെഞ്ചറി നേടിയ ഉർവിൽ പട്ടേൽ (23 പന്തിൽ 65), ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (28 പന്തിൽ 42), അവസാനഓവറുകളിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രശാന്ത് വീർ (12 പന്തിൽ 18*), ശിവം ദുബെ (7 പന്തിൽ 15*) എന്നിവരാണ് ചെന്നൈയെ വിജയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. 2019നുശേഷം ആദ്യമായാണ് ചെന്നൈ ചെപ്പോക്കില് 200ന് മുകളിലുള്ള ലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന് ജയിക്കുന്നത്. ജയത്തോടെ 11 മത്സരങ്ങളില് 12 പോയിന്റുമായി രാജസ്ഥാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്ന്ന് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിര്ത്തി.
ലക്നൗ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്താവുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസൺ (14 പന്തിൽ 28) മികച്ച തുടക്കമാണ് ചെന്നൈയ്ക്ക് നൽകിയത്. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഫോറടിച്ച് തുടങ്ങിയ താരം, പിന്നീട് രണ്ടു സിക്സുകളും രണ്ടു ബൗണ്ടറികളും കൂടി നേടി. എന്നാൽ നാലാം ഓവറിൽ ദിഗ്വേഷ് റാത്തി സഞ്ജുവിനെ ക്ലീൻ ബോൾഡാക്കി. പിന്നീടാണ് ഉർവിൽ പട്ടേലിന്റെ വരവ്
നേരിട്ട 8 പന്തുകളിൽ ആറിലും സിക്സറാണ് ഉർവിൽ നേടിയത്. ആദ്യ പന്ത് സിംഗളെടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഉര്വില് ഏവാം ഏവറിലെ അവസാന പന്തിൽ സിംഗളോടെയാണ് അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയത്. ഐപിഎല്ലില് 10 പന്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടുന്ന താരവുമായി ഉര്വില്. 65 (23) റണ്സുമായാണ് ഉര്വില് പുറത്തായത്.
