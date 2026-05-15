/IPL 2026 CSK vs LSG: ലഖ്നൗവിൽ മിച്ചൽ മാർഷ് ഷോ; ചെന്നൈയെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ലഖ്നൗ, സിഎസ്കെയ്ക്ക് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത മങ്ങുന്നോ?

38 പന്തിൽ നിന്നാണ് മിച്ചൽ മാർഷ് 90 റൺസ് നേടിയത്. ഇംഗ്ലിസ്, മാർഷ് എന്നിവരുടെ പാർട്ണർഷിപ്പാണ് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ലഖ്നൗ: ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിനെതിരെ ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയവുമായി ലക്നൗ സൂപ്പര് ജയന്റ്സ്. 188 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ലഖ്നൗവിനെ മിച്ചൽ മാർഷിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് വിജയത്തിലേക്കെത്തിച്ചത്. 38 പന്തിൽ 90 റൺസ് ആണ് മാർഷ് നേടിയത്. ഏഴ് സിക്സും 9 ഫോറുമാണ് താരത്തിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. മാർഷിന് പിന്തുണ നൽകി ജോഷ് ഇംഗ്ലിഷും ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുതോടെ ടീം സ്കോർ ഉയർന്നു. 12ാം ഓവറിൽ ഇംഗ്ലിസിന്റെ (32 പന്തിൽ 36) വിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ട് മുകേഷ് ചൗധരിയാണ് സിഎസ്കെയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ മിച്ചൽ മാർഷിനെയും ചൗധരി മടക്കിയയച്ചു.
നിക്കോളാസ് പൂരൻ (17 പന്തിൽ 32), അബ്ദുൾ സമദ് (3 പന്തിൽ 7), മുകുൾ ചൗധരി (10 പന്തിൽ 13) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ. ചെന്നൈയ്ക്കായി മുകേഷ് ചൗധരി രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോൾ സ്പെൻസർ ജോൺസൺ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടി.
ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ചെന്നൈ പവർ പ്ലേ തീരും മുൻപ് റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന്റെയും സഞ്ജു സാംസണിന്റെയും വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായത് വൻ തിരിച്ചടിയായി. ടീം സ്കോർ 31ൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് റുതുരാജ് (9 പന്തിൽ 13) ഔട്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് ആറാം ഓവറിൽ സഞ്ജുവും (20 പന്തിൽ 20 റൺസ്) ക്രീസ് വിടുമ്പോൾ ചെന്നൈ 36/2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. തുടർന്നെത്തിയ കാർത്തിക് ശർമ്മയും ബ്രെവിസും ചേർന്ന് ടീമിന്റെ സ്കോർ ഉയർത്തി. കാര്ത്തിക് ശര്മയുടെ അര്ധസെഞ്ചുറിയുടെ മികവിൽ 20 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 187 റണ്സാണ് ചെന്നൈ നേടിയത്. 42 പന്തില് 71 റണ്സ് നേടിയ കാര്ത്തിക് ശര്മയാണ് ചെന്നൈയുടെ ടോപ് സ്കോറര്.
15 പന്തിൽ 25 റൺസ് എടുത്ത ഡെവാള്ഡ് ബ്രെവിസിന്റെ വിക്കറ്റ് 15ാം ഓവറിൽ നഷ്ടമായി. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഉർവിൽ പട്ടേലിന് ഇക്കുറി തിളങ്ങാനായില്ല. 7 പന്തിൽ 6 റൺസ് മാത്രമാണ് ഉർവിലിന് നേടാനായത്. ശിവം ദുബെയുടെ തകർപ്പൻ ഫിനിംഷിംഗ് ടീമിനെ 187 എന്ന സ്കോറിലെത്തിച്ചു. പ്രശാന്ത് വീർ 10 പന്തിൽ 13 റൺസ് നേടി. ലഖ്നൗവിനായി ആകാശ് സിംഗ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി. ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകളും നേടി.
