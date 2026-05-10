IPL 2026 CSK vs LSG: ഐപിഎല്ലിൽ വേഗതയേറിയ അർധ സെഞ്ച്വറിയുമായി ഉർവിൽ പട്ടേൽ; 8 പന്തിൽ നേടിയത് 6 സിക്സ്

IPL 2026 CSK vs LSG: 13 പന്തിലാണ് ഉർവിൽ പട്ടേൽ അർധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 10, 2026, 07:12 PM IST
  • ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സുമായുള്ള മാച്ചിലാണ് ഉർവിൽ പട്ടേലിന്റെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം.
  • നേരിട്ട 8 പന്തുകളിൽ ആറിലും സിക്സറാണ് ഉർവിൽ നേടിയത്.

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala Gold Rate 09 May 2026: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
Kerala KR-753 Lottery Result: കാരുണ്യയിലൂടെ ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഇന്നത്ത ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SM-54 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർധസെഞ്ച്വറിയുമായി റെക്കോർഡിട്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് താരം ഉർവിൽ പട്ടേൽ. 13 പന്തിലാണ് ഉർവിൽ പട്ടേൽ അർധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചത്. ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സുമായുള്ള മാച്ചിലാണ് ഉർവിൽ പട്ടേലിന്റെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം. 

നേരിട്ട 8 പന്തുകളിൽ ആറിലും സിക്സറാണ് ഉർവിൽ നേടിയത്. നാലാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ (28) പുറത്തായതോടെയാണ് ഉര്‍വില്‍ പട്ടേല്‍ ക്രീസിലെത്തുന്നത്. ആദ്യ പന്ത് സിംഗളെടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഉര്‍വില്‍ ഏവാം ഏവറിലെ അവസാന പന്തിൽ സിംഗളോടെയാണ് അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയത്. 

ഐപിഎല്ലില്‍ 10 പന്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന താരവുമായി ഉര്‍വില്‍. 65 (23) റണ്‍സുമായാണ് ഉര്‍വില്‍ പുറത്തായത്. ഷഹബാസ് അഹമ്മദിന്‍റെ പന്തില്‍ ആവേശ് ഖാന് ക്യാച്ച് നല്‍കിയാണ് വിക്കറ്റ്. രണ്ട് ഫോറും എട്ട് സിക്സറും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്നിങ്സ്. 

IPL 2026CSK vs LSGChennai Super KingsLucknow Super GiantsUrvil Patel

