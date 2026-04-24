IPL 2026 CSK vs MI: മുംബൈയെ തരിപ്പണമാക്കി സഞ്ജു; തകർപ്പൻ വിജയവുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്

ഐപിഎല്ലിൽ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ സെഞ്ച്വറിയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. 103 റൺസിനാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ വിജയം. ചെന്നൈ ഉയർത്തിയ 208 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റേന്തിയ മുംബൈ 104 റൺസിന് പുറത്താവുകായിരുന്നു. നാലോവറില് 17 റണ്സിന് നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അക്കീല് ഹൊസൈനും 24 റണ്സിന് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ നൂര് അഹമ്മദും ചേര്ന്നാണ് വാംഖഡെയില് മുംബൈയെ കറക്കി വീഴ്ത്തിയത്.
29 പന്തില് 37 റണ്സെടുത്ത തിലക് വര്മയാണ് മുംബൈയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. സൂര്യകുമാര് യാദവ് 30 പന്തില് 36 റണ്സെടുത്തപ്പോള് മറ്റ് മുംബൈ ബാറ്റര്മാര്ക്കാര്ക്കും രണ്ടക്കം കടക്കാനായില്ല. വമ്പൻ ജയത്തോടെ ചെന്നൈ പോയിന്റ് പട്ടികയില് ആറ് പോയിന്റമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയപ്പോള് മുംബൈ എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.
നേരത്തേ സഞ്ജുവിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയാണ് ടീമിനെ 200 കടത്തിയത്. താരം 54 പന്തിൽ നിന്ന് 101 റൺസെടുത്തു. ഈ സീസൺ ഐപിഎല്ലിലെ സഞ്ജുവിന്റെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയാണിത്. മുംബൈക്കെതിരേ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ചെന്നൈ ബാറ്റർ കൂടിയാണ് സഞ്ജു. സഞ്ജു കഴിഞ്ഞാല് 22 റണ്സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് ആണ് ചെന്നൈയുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ് സ്കോറര്.
