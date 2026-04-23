English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
IPL 2026 CSK vs MI: വീണ്ടും സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ചുറി; മുംബൈക്കെതിരെ ചെന്നൈക്ക് മികച്ച സ്കോര്‍

IPL 2026 CSK vs MI: സഞ്ജുവിന്‍റെ സെഞ്ചുറിയോടെ 20 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ചെന്നൈ 207 റണ്‍സെടുത്തു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 23, 2026, 10:17 PM IST
  • 54 പന്തില്‍ 10 ഫോറും ആറ് സിക്സും അടങ്ങുന്നതാണ് സഞ്ജുവിന്‍റെ ഇന്നിംഗ്സ്.
  • മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്.
  • ഈ സീസൺ ഐപിഎല്ലിലെ സഞ്ജുവിന്റെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയാണിത്.

ഐപിഎല്ലില്‍ വീണ്ടും സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ചുറി. മുംബൈക്കെതിരെ മികച്ച സ്കോർ സ്വന്തമാക്കി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്. തകർച്ച നേരിട്ട ചെന്നൈയെ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ബാറ്റിങ്ങാണ് രക്ഷിച്ചത്. സഞ്ജുവിന്‍റെ സെഞ്ചുറിയോടെ 20 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ചെന്നൈ 207 റണ്‍സെടുത്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

54 പന്തില്‍ 10 ഫോറും ആറ് സിക്സും അടങ്ങുന്നതാണ് സഞ്ജുവിന്‍റെ ഇന്നിംഗ്സ്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്. ഈ സീസൺ ഐപിഎല്ലിലെ സഞ്ജുവിന്റെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയാണിത്. സഞ്ജു കഴിഞ്ഞാല്‍ 22 റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ് ആണ് ചെന്നൈയുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ് സ്കോറര്‍.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

IPL 2026CSK vs MIChennai Super KingsMumbai indiansSanju Samson

Trending News