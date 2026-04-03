IPL 2026 CSK vs PBKS: ചെന്നൈയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്; 5 വിക്കറ്റ് ജയം

ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗില് ചെന്നൈയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്. ചെപ്പോക്കില് നടന്ന മത്സരത്തില് അഞ്ച് വിക്കറ്റിനാണ് ചെന്നൈയെ പഞ്ചാബ് തോൽപ്പിച്ചത്. ചെന്നൈ ഉയര്ത്തിയ 210 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എട്ട് പന്ത് ബാക്കിനില്ക്കെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് പഞ്ചാബ് എത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സീസണില് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ പരാജയമാണിത്. പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യര് അര്ധ സെഞ്ച്വറി നേടി. പഞ്ചാബിന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയവുമാണിത്.
അതേസമയം, പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന് ഓപ്പണിങ് എത്തിയ സഞ്ജു 7 പന്തില് 7 റണ്സുമായി മടങ്ങി. ടോസ് നേടി പഞ്ചാബ് ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തില് ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച സഞ്ജുവിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര് പ്രഭ്സിമ്രാന് ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.