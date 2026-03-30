IPL 2026 CSK vs RR: നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു; ചെന്നൈയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് രാജസ്ഥാൻ, 8 വിക്കറ്റിന്റെ ജയം

17 പന്തിലാണ് വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി 52 റൺസ് നേടിയത്. 4 ഫോറും 5 സിക്സുമാണ് വൈഭവിന്ർറെ ഇന്നിംഗ്സ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 30, 2026, 10:49 PM IST
  • ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ചെന്നൈയെ രാജസ്ഥാന്റെ ബൗളർമാർ തകർക്കുകയായിരുന്നു.
  • നന്ദ്രെ ബര്‍ഗര്‍, ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരാണ് ചെന്നൈയെ വീഴ്ത്തിയത്.

Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
ഗുവാഹത്തി: ഐപിഎല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിനെതിരെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന് 8 വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം. 128 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ അനായാസ ജയം നേടുകയായിരുന്നു. വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയും യശ്വസി ജയ്സ്വാളും ചേർന്ന് മികച്ച ഓപ്പണിം​ഗ് ആണ് ടീമിന് നൽകിയത്. 17 പന്തിൽ 52 റൺസ് നേടി വൈഭവ് പുറത്താകുമ്പോൾ രാജസ്ഥാന്റെ ടോട്ടൽ 75 റൺസ് ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ധ്രുവ് ജുറലും ജയ്സ്വാളും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തിയെങ്കിലും രാജസ്ഥാന് ജുറലിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുകയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാ​ഗ് 12 പന്തിൽ 15 റൺസ്.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ചെന്നൈയെ രാജസ്ഥാന്റെ ബൗളർമാർ തകർക്കുകയായിരുന്നു. നന്ദ്രെ ബര്‍ഗര്‍, ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരാണ് ചെന്നൈയെ വീഴ്ത്തിയത്. മൂന്ന് പേരും 2 വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. 36 പന്തില്‍ 43 റണ്‍സ് നേടിയ ജാമി ഓവര്‍ടണാണ് ചെന്നൈയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ചെന്നൈയുടെ ടോപ് സ്‌കോററും ഓവർടൺ ആണ്. ചെന്നൈക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ (6) ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തില്‍ സഞ്ജു ബൗള്‍ഡായി.

മൂന്നാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ റുതുരാജ് ഗെയ്കവാദും (6) മടങ്ങിയതോടെ ചൈന്നയുടെ നില പരുങ്ങലിലായി. തുടർന്ന് എത്തിയ ആയുഷ് മാത്ര (0) നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ ഔട്ടായി. പവര്‍ പ്ലേ തീരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി രണ്ട് റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് മാത്യു ഷോര്‍ട്ടും മടങ്ങി. ഓവർടണിന് പുറമെ സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍ (17), കാര്‍ത്തിക് ശര്‍മ (18) എന്നിവര്‍ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. തുടർന്ന് ശിവം ദുബെ (6), നൂര്‍ അഹമ്മദ് (1), മാറ്റ് ഹെന്റി (5) എന്നിവരും പുറത്തായതോടെ ഒമ്പതിന് 94 എന്ന നിലയിലായി ചെന്നൈ. തുടര്‍ന്ന് ഓവര്‍ടണിന്റെ പോരാട്ടമാണ് സിഎസ്കെയെ 127 എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അന്‍ഷൂല്‍ കാംബോജ് (7) പുറത്താവാതെ നിന്നു. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

