DC Vs CSK Highlights: രക്ഷകനായി ചേട്ടൻ! 52 പന്തിൽ 87 റൺസ്; ഡൽഹിയെ തകർത്ത് ചെന്നൈക്ക് ജയം

ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 156 റൺസ് എന്ന വെല്ലുവിളി 17.3 ഓവറിൽ വെറും രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ചെന്നൈ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ 52 പന്തിൽ 87 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സഞ്ജു സാംസണാണ് ചെന്നൈയുടെ വിജയശിൽപി.
തുടക്കത്തിൽ നായകൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ (6) വേഗത്തിൽ നഷ്ടമായ ചെന്നൈക്ക് അല്പം സമ്മർദ്ദമുണ്ടായെങ്കിലും സഞ്ജു സാംസണും ഉർവിൽ പട്ടേലും ചേർന്ന് ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. പവർപ്ലേ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റിന് 44 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ചെന്നൈ.
പിന്നാലെ 17 റൺസെടുത്ത ഉർവിൽ കൂടി പുറത്തായതോടെ എട്ടാം ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 57 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ടീം ഒതുങ്ങി. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച സഞ്ജു സാംസണും കാർത്തിക് ശർമയും ഡൽഹി ബൗളർമാരെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി ചെന്നൈയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.
സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയത്. പന്ത്രണ്ടാം ഓവറിൽ 18 റൺസും പതിനഞ്ചാം ഓവറിൽ 20 റൺസും അടിച്ചെടുത്ത് താരം അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. സഞ്ജു 87 റൺസോടെയും കാർത്തിക് ശർമ 31 പന്തിൽ 41 റൺസോടെയും പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ 114 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് ചെന്നൈയുടെ ജയം അനായാസമാക്കിയത്.
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. മുൻനിര തകർന്നപ്പോൾ 40 റൺസെടുത്ത സമീർ റിസ്വിയും 38 റൺസെടുത്ത ട്രിസ്റ്റൺ സ്റ്റബ്സുമാണ് ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലെത്തിച്ചത്. ചെന്നൈ ബൗളർമാരിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ നൂർ അഹമ്മദ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.
