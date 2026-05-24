/IPL 2026 KKR vs DC: ജയത്തോടെ സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ച് ഡൽഹി; കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ 40 റൺസിന്റെ വിജയം

IPL 2026: പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ആറാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി കൊണ്ടാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് 40 റൺസിന്റെ ജയം. മുംബൈയ്ക്കെതിരായ ജയത്തോടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിച്ചതോടെ അപ്രസക്തമായ ഐപിഎൽ സീസണിലെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിലാണ് ഡൽഹിക്ക് ജയം. ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 204 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ക്രീസിലിറങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത 18.4 ഓവറിൽ 163 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. ജയത്തോടെ 14 പോയിന്റുമായി ഡൽഹി ആറാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് കയറിയാണ് സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്. കൊൽക്കത്ത ഏഴാമതും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമായി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഡൽഹിയുടെ ഓപ്പണർ കെ.എൽ.രാഹുൽ (30 പന്തിൽ 60) അർധസെഞ്ച്വറി നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷർ പട്ടേൽ (25 പന്തിൽ 39), ഡേവിഡ് മില്ലർ (19 പന്തിൽ 28) തുടങ്ങിയവരുടെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനവും ടീമിനെ 200+ ടോട്ടൽ നേടാൻ സഹായിച്ചു. നിശ്ചിത ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ട്ത്തിലാണ് ഡൽഹി 203 റൺസ് നേടിയത്. കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി സൗരഭ് ദുബെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. സുനിൽ നരെയ്ൻ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അനുകൂൽ റോയ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
അർധസെഞ്ചറി നേടിയ കൊൽക്കത്തയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെ (39 പന്തിൽ 63), റോവ്മൻ പവൽ (21 പന്തിൽ 29), മനീഷ് പാണ്ഡെ (16 പന്തിൽ 25), ഫിൻ അലൻ (13 പന്തിൽ 20) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും വിജയം സ്വന്തമാക്കാനായില്ല. കാമറൂൺ ഗ്രീൻ (3 പന്തിൽ 2), റിങ്കു സിങ് (0) എന്നിവർക്ക് അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. ഡൽഹിക്കായി കുൽദീപ് യാദവ്, ലുങ്കി എൻഗിഡി എന്നിവർ മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കും ഒരു വിക്കറ്റെടുത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷർ പട്ടേലും കൊൽക്കത്തയെ 163ൽ പിടിച്ചുകെട്ടി.
