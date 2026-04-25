English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
IPL 2026 DC vs PBKS: ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ റെക്കോര്‍ഡ് റണ്‍ചേസില്‍ മറികടന്ന് പ‌ഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്; ജയം 6 വിക്കറ്റിന്

IPL 2026 DC vs PBKS: ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 265 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പഞ്ചാബ് 18.5 ഓവറിൽ നാലുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 25, 2026, 09:22 PM IST
  • ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ജയം.
  • ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൺചേസാണിത്.
  • നേരത്തേ സെഞ്ചുറി നേടിയ രാഹുലും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ നിതീഷ് റാണയുമാണ് ഡൽഹിക്ക് കൂറ്റൻ സ്‌കോർ സമ്മാനിച്ചത്

Trending Photos

ഐപിഎല്ലില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ റെക്കോര്‍ഡ് റണ്‍ചേസില്‍ മറികടന്ന് പ‌ഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്. ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 265 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പഞ്ചാബ് 18.5 ഓവറിൽ നാലുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ജയം. ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൺചേസാണിത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

നേരത്തേ സെഞ്ചുറി നേടിയ രാഹുലും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ നിതീഷ് റാണയുമാണ് ഡൽഹിക്ക് കൂറ്റൻ സ്‌കോർ സമ്മാനിച്ചത്. രാഹുൽ 67 പന്തിൽ നിന്ന് 152 റൺസാണെടുത്തത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 220 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇരുവരും പടുത്തുയർത്തിയത്.

പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ 26 പന്തില്‍ 76 റൺസടിച്ചപ്പോള്‍ പ്രിയാന്‍ഷ് ആര്യം 17 പന്തില്‍ 43 റണ്‍സെടുത്തു. ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ 36 പന്തില്‍ 71 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോള്‍ നെഹാല്‍ വധേര 15 പന്തില്‍ 25 റണ്‍സും ശശാങ്ക് സിംഗ് 10 പന്തില്‍ 19 റൺസുമെടുത്തു. ഇന്നത്തെ ജയത്തോടെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ 13 പോയന്‍റുമായി പഞ്ചാബ് എത്തിയപ്പോൾ ഡല്‍ഹി ആറ് പോയന്‍റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

IPL 2026DC vs PBKSPunjab KingsDelhi Capitals

Trending News