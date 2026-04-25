ഐപിഎല്ലില് ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ റെക്കോര്ഡ് റണ്ചേസില് മറികടന്ന് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്. ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 265 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പഞ്ചാബ് 18.5 ഓവറിൽ നാലുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ജയം. ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൺചേസാണിത്.
നേരത്തേ സെഞ്ചുറി നേടിയ രാഹുലും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ നിതീഷ് റാണയുമാണ് ഡൽഹിക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. രാഹുൽ 67 പന്തിൽ നിന്ന് 152 റൺസാണെടുത്തത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 220 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇരുവരും പടുത്തുയർത്തിയത്.
പ്രഭ്സിമ്രാൻ 26 പന്തില് 76 റൺസടിച്ചപ്പോള് പ്രിയാന്ഷ് ആര്യം 17 പന്തില് 43 റണ്സെടുത്തു. ശ്രേയസ് അയ്യര് 36 പന്തില് 71 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോള് നെഹാല് വധേര 15 പന്തില് 25 റണ്സും ശശാങ്ക് സിംഗ് 10 പന്തില് 19 റൺസുമെടുത്തു. ഇന്നത്തെ ജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയില് 13 പോയന്റുമായി പഞ്ചാബ് എത്തിയപ്പോൾ ഡല്ഹി ആറ് പോയന്റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.
