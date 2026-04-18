IPL 2026 DC vs RCB: ആർസിബിയെ തകർത്ത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്; ജയം 6 വിക്കറ്റിന്

ഐപിഎല്ലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് ആറുവിക്കറ്റ് ജയം. ആർസിബി ഉയർത്തിയ 176 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഡൽഹി ഒരു പന്ത് ശേഷിക്കേ മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
സ്കോർ-ബെംഗളൂരു: 175/8 (20 ഓവർ). ഡൽഹി: 179/4 (19.5 ഓവർ). ഇന്നത്തെ ജയത്തോടെ ഡൽഹി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കുയർന്നു. ബെംഗളൂരു രണ്ടാമത് തുടരുന്നു. 47 പന്തിൽ 60 റൺസെടുത്ത ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സും 34 പന്തിൽ 57 റൺസെടുത്ത കെഎൽ രാഹുലുമാണ് ഇന്നത്തെ കളിയിൽ തിളങ്ങിയത്.
