IPL 2026 Final RCB vs GT: ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന് 156 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.
മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ റാസിക് സലാം ദറും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം പങ്കിട്ട ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ജോഷ് ഹേസൽവുഡും ചേർന്നാണ് ഗുജറാത്ത് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തകർത്തത്. 37 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 50 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറാണ് ടൈറ്റൻസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. അഞ്ച് ബൗണ്ടറികൾ അടങ്ങിയതായിരുന്നു സുന്ദറിന്റെ പ്രകടനം.
Washington Sundar fights back but an all-round effort from #RCB restricts #GT to
എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന് (10) ഈ നിർണായക മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. ബാറ്റിംഗിൽ കടുത്ത തിരിച്ചടിയോടെയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിന്റെ തുടക്കം. ടീം സ്കോർ 26-ൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓപ്പണർമാരായ സായ് സുദർശൻ (12), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (10) എന്നിവർ പവലിയനിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു.
മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച നിശാന്ത് സിന്ധു (20) ജോസ് ബട്ലർ (19) സഖ്യം 29 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടീമിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സിന്ധുവിനെ പുറത്താക്കി റാസിക് ആർസിബിക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബട്ലറെ ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയും മടക്കിയതോടെ ഗുജറാത്ത് പ്രതിരോധത്തിലായി.
Crucial, invaluable runs from Washington Sundar
പിന്നീട് വന്ന അർഷദ് ഖാൻ (15), രാഹുൽ തെവാട്ടിയ (7), ജേസൺ ഹോൾഡർ (7), റാഷിദ് ഖാൻ (7) എന്നിവർക്കും കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ 3 റൺസുമായി കഗിസോ റബാദ സുന്ദറിന് പിന്തുണ നൽകി ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ ഇലവനെ നിലനിർത്തിയാണ് ആർസിബി കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയത്.
എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ടീമിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി. സായ് കിഷോറിന് പകരം അർഷദ് ഖാനെ അവർ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മികച്ച ബൗളിംഗിലൂടെ ആർസിബിയുടെ ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ടൈറ്റൻസ്. ഈ സീസണിലാകെ 46 വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്ത മുഹമ്മദ് സിറാജ് - കഗിസോ റബാഡ സഖ്യത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്പെല്ലിനെയാകും ഗുജറാത്ത് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുക.
ഇതിന് പിന്നാലെ ഹോൾഡറും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും റാഷിദ് ഖാനും ചേരുന്ന ബൗളിംഗ് നിര ആർസിബിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയേക്കും. ഈ സീസണിലെ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും രണ്ട് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഓരോ വിജയം വീതം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ആർസിബി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
