ഐപിഎൽ 2026 തുടങ്ങാൻ ഇനി വെറും 10 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ലോകകപ്പിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎൽ ആവേശം നിറയുന്നത്. 10 ടീമുകളാണ് ഐപിഎല്ലിൽ പോരാടുന്നത്. ഗ്രൗണ്ടിലെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ടീമുകളുടെ ഉടമകളും. സെലിബ്രിറ്റികളാണ് ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിയെയും നയിക്കുന്നത്. സിനിമ-ബിസിനസ് ലോകത്തെ പ്രമുഖരാണ് ടീമുകളുടെ ഉടമസ്ഥർ. പ്രധാന ഐപിഎൽ ടീം ഉടമകളെ പരിചയപ്പെടാം:
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: ലീഗിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനിയും നിത അംബാനിയുമാണ് ഈ ടീമിന്റെ ഉടമകൾ. 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയത്.
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ജൂഹി ചൗള, ജയ് മേത്ത എന്നിവരാണ് കെകെആറിന്റെ ഉടമകൾ. 2012, 2014, 2024 വർഷങ്ങളിലായി മൂന്ന് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ കൊൽക്കത്ത സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്: എൻ. ശ്രീനിവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ സിമൻ്റ്സ് ആണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ ഉടമകൾ. 2010, 2011, 2018, 2021 വർഷങ്ങളിലായി നാല് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ സിഎസ്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു: ഡിയാജിയോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആർസിബിയുടെ ഉടമസ്ഥർ. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ടീം ആദ്യമായി ഐപിഎൽ കിരീടം നേടുന്നത്.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: ജിഎംആർ ഗ്രൂപ്പും ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. 2020ൽ ടീം ഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നു.
പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്: നടി പ്രീതി സിൻ്റ, ബിസിനസുകാരായ മോഹിത് ബർമൻ, നെസ് വാദിയ, കരൺ പോൾ എന്നിവരാണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ ഉടമകൾ. 2014ൽ ടീം ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: 2008ലെ പ്രഥമ ഐപിഎൽ വിജയിച്ച ടീമാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. മനോജ് ബദാലെ (എമേർജിംഗ് മീഡിയ), ലച്ലൻ മർഡോക്ക് എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഉടമകൾ
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: സൺ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി കലാനിധി മാരനും മകൾ കാവ്യ മാരനുമാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഉടമസ്ഥർ. 2016ൽ ടീം അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഐപിഎൽ കിരീടം നേടി.
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: 2022ൽ ആണ് ഗുജറാത്ത് ടീം ഐപിഎല്ലിൽ ഇടം നേടുന്നത്. സിവിസി ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ണേഴ്സിന്റെയും ടോറന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമാണിത്.
ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയൻ്റ്സ്: പ്രമുഖ ബിസിനസുകാരൻ സഞ്ജീവ് ഗോയങ്കയുടെ ആർപിഎസ്ജി ഗ്രൂപ്പാണ് ലഖ്നൗവിന്റെ ഉടമകൾ. 2022ൽ ആയിരുന്നു ടീമിന്റെ അരങ്ങേറ്റ സീസൺ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.