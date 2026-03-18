IPL 2026: സിനിമ താരങ്ങൾ മുതൽ ബിസിനസ് ലോകത്തെ പ്രമുഖർ വരെ; വമ്പന്മാരായ ഐ‌പി‌എൽ ടീമുകളുടെ ഉടമകളെ പരിചയപ്പെടാം...

ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാർ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉടമകളും വമ്പന്മാരാണ്. ഷാരൂഖ് ഖാൻ മുതൽ നിത അംബാനി വരെ ഐപിഎല്ലിന്റെ ഭാ​ഗമാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 18, 2026, 03:08 PM IST
  • 2008ലെ പ്രഥമ ഐപിഎൽ വിജയിച്ച ടീമാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്.
  • മനോജ് ബദാലെ (എമേർജിംഗ് മീഡിയ), ലച്ലൻ മർഡോക്ക് എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഉടമകൾ

ഐപിഎൽ 2026 തുടങ്ങാൻ ഇനി വെറും 10 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ലോകകപ്പിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎൽ ആവേശം നിറയുന്നത്. 10 ടീമുകളാണ് ഐപിഎല്ലിൽ പോരാടുന്നത്. ​ഗ്രൗണ്ടിലെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ടീമുകളുടെ ഉടമകളും. സെലിബ്രിറ്റികളാണ് ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിയെയും നയിക്കുന്നത്. സിനിമ-ബിസിനസ് ലോകത്തെ പ്രമുഖരാണ് ടീമുകളുടെ ഉടമസ്ഥർ. പ്രധാന ഐപിഎൽ ടീം ഉടമകളെ പരിചയപ്പെടാം:

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: ലീ​ഗിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനിയും നിത അംബാനിയുമാണ് ഈ ടീമിന്റെ ഉടമകൾ. 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയത്. 

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ജൂഹി ചൗള, ജയ് മേത്ത എന്നിവരാണ് കെകെആറിന്റെ ഉടമകൾ. 2012, 2014, 2024 വർഷങ്ങളിലായി മൂന്ന് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ കൊൽക്കത്ത സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്: എൻ. ശ്രീനിവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ സിമൻ്റ്‌സ് ആണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിം​ഗ്സിന്റെ ഉടമകൾ. 2010, 2011, 2018, 2021 വർഷങ്ങളിലായി നാല് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ സിഎസ്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു: ഡിയാജിയോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആർസിബിയുടെ ഉടമസ്ഥർ. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ടീം ആദ്യമായി ഐപിഎൽ കിരീടം നേടുന്നത്.  

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: ജിഎംആർ ഗ്രൂപ്പും ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. 2020ൽ ടീം ഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നു. 

പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്: നടി പ്രീതി സിൻ്റ, ബിസിനസുകാരായ മോഹിത് ബർമൻ, നെസ് വാദിയ, കരൺ പോൾ എന്നിവരാണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ ഉടമകൾ. 2014ൽ ടീം ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: 2008ലെ പ്രഥമ ഐപിഎൽ വിജയിച്ച ടീമാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. മനോജ് ബദാലെ (എമേർജിംഗ് മീഡിയ), ലച്ലൻ മർഡോക്ക് എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഉടമകൾ

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: സൺ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി കലാനിധി മാരനും മകൾ കാവ്യ മാരനുമാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഉടമസ്ഥർ. 2016ൽ ടീം അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഐ‌പി‌എൽ കിരീടം നേടി.

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: 2022ൽ ആണ് ​ഗുജറാത്ത് ടീം ഐപിഎല്ലിൽ ഇടം നേടുന്നത്. സിവിസി ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ണേഴ്‌സിന്റെയും ടോറന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമാണിത്. 

ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയൻ്റ്‌സ്: പ്രമുഖ ബിസിനസുകാരൻ സഞ്ജീവ് ഗോയങ്കയുടെ ആർപിഎസ്ജി ഗ്രൂപ്പാണ് ലഖ്നൗവിന്റെ ഉടമകൾ. 2022ൽ ആയിരുന്നു ടീമിന്റെ അരങ്ങേറ്റ സീസൺ. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

