/IPL 2026 GT vs CSK: ചെന്നൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സ്വപ്നങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞു; ഗുജറാത്തിന് 89 റൺസ് ജയം

IPL 2026 GT vs CSK: ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു സാംസണ് മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ആദ്യ പന്തില് ബട്ലര്ക്ക് ക്യാച്ച് നല്കി ഗോള്ഡന് ഡക്കായി മടങ്ങി
ഐപിഎല്ലില് പ്ലേ ഓഫ് സ്വപ്നങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് 89 റൺസ് ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഗുജറാത്ത് ഉയര്ത്തിയ 230 റണ്സിന്റെ കൂറ്റന് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ചെന്നൈ 13.4 ഓവറില് 140 റണ്സെ നേടാനായുള്ളൂ. സഞ്ജു സാംസണ് ഗോള്ഡന് ഡക്കായപ്പോൾ 17 പന്തില് 47 റണ്സെടുത്ത ശിവം ദുബെയാണ് ചെന്നൈയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. മാത്യു ഷോര്ട്ട് 14 പന്തില് 24 റണ്സടിച്ചപ്പോള് ക്യാപ്റ്റൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് 7 പന്തില് 16ഉം അന്ഷുല് കാംബോജ് 8 പന്തില് 19 റണ്സെടുത്തു.
ഗുജറാത്തിനായി മുഹമ്മദ് സിറാജും കാഗിസോ റബാഡയും റാഷിദ് ഖാനും 3 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. സീസണിലെ എട്ടാം തോൽവി വഴങ്ങിയ ചെന്നൈ 12 പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്കു വീണു. ഒൻപതാം വിജയം നേടിയ ഗുജറാത്ത് 18 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഗുജറാത്ത് നേരത്തേ തന്നെ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
230 റണ്സിന്റെ കൂറ്റന് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ചെന്നൈക്ക് ആദ്യ പന്തിലെ അടിതെറ്റിയിരുന്നു. കീപ്പിംഗിനിടെ പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു സാംസണ് മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ആദ്യ പന്തില് ബട്ലര്ക്ക് ക്യാച്ച് നല്കി ഗോള്ഡന് ഡക്കായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് ഓപ്പണര്മാരായ സായ് സുദര്ശന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെയും ജോസ് ബട്ലറുടെയും അര്ധെസഞ്ചുറികളുടെ മികവിലാണ് 20 ഓവറില് നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 229 റണ്സെടുത്തത്. 53 പന്തില് 84 റണ്സെടുത്ത സായ് സുദര്ശനാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്.
