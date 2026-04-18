IPL 2026 GT vs KKR: ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് മൂന്നാം ജയം; പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ! കൊൽക്കത്ത 10ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 5 വിക്കറ്റിനാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കൊൽക്കത്ത 180 റൺസ് ആയിരുന്നു സ്കോർ ചെയ്തത്. 2 പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഗുജറാത്ത് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ടോസ് നേടിയ കൊൽക്കത്ത ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നായകൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ ഉൾപ്പെടെ ബാറ്റർമാരെല്ലാം മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് ടീമിനെ തകർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഒരു റൺ പോലും എടുക്കാതെയാണ് രഹാനെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ പുറത്തായത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ അംഗ്കൃഷ് രഘുവംശിയും പിന്നാലെ ഓപ്പണർ ടിം സെയ്ഫർട്ടും പുറത്തായത് കൊൽക്കത്ത കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.
Also Read: IPL 2026 MI vs PBKS: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെ തകർത്ത് പഞ്ചാബ് കിംഗിസ്; ജയം ഏഴ് വിക്കറ്റിന്
തുടർന്ന് ഓസീസ് താരം കാമറൂൺ ഗ്രീൻ ആണ് കൊൽക്കത്തയെ പൊരുതാവുന്ന സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. റോവ്മാൻ പവലിനെയും അനുകുൽ റോയിയെയും കൂട്ട് പിടിച്ച് കാമറൂൺ സ്കോർ 180ൽ എത്തിച്ചു. 55 പന്തിൽ 79 റൺസെടുത്ത കാമറൂൺ ഗ്രീൻ ആണ് കൊൽക്കത്തയുടെ ടോപ് സ്കോറർ.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രപകടനത്തിൽ സീസണിലെ മൂന്നാമത്തെ ജയം സ്വന്തമാക്കി. സായ് സുദർശനും ഗില്ലും ചേർന്ന് ടീമിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 22 റൺസെടുത്ത് സായ് സുദർശൻ പുറത്തായി. തുടർന്ന് ബട്ലറെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഗിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 50 പന്തിൽ 86 റൺസാണ് ഗിൽ നേടിയത്. 15 പന്തിൽ 25 റൺസ് ആണ് ജോസ് ബട്ലർ നേടിയത്. ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ജയിക്കാത്ത കൊൽക്കത്ത പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.
