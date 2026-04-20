IPL 2026 GT vs MI: തകർന്നടിഞ്ഞ് ​ഗുജറാത്ത്! തിലക് വെടിക്കെട്ടിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് കൂറ്റൻ ജയം

ഐപിഎല്ലിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ 99 റൺസിന്റെ ജയവുമായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. തിലക് വർമ്മയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് മുംബൈ 199 എന്ന സ്കോർ നേടിയത്. 45 പന്തിൽ 101 റൺസ് ആണ് തിലക് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഐപിഎല്ലിൽ തിലകിന്റെ കന്നി സെഞ്ച്വറിയാണിത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ മുംബൈ 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 199 റൺസ് ആണ് നേടിയത്. കളിയിലെ താരം തിലക് വർമ്മയാണ്.
32 പന്തുകൾ നേരിട്ട നമൻ ധീർ 45 റൺസെടുത്തു. സീനിയർ താരം രോഹിത് ശർമ വിശ്രമത്തിലായതിനാൽ ഡാനിഷ് മലേവാർ ആണ് ഓപ്പണർ ആയത്. എന്നാൽ 4 പന്തിൽ 2 റൺസ് എടുത്ത് മലേവാറിന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. കഗിസോ റബാദയാണ് വിക്കറ്റെടുത്തത്. 13 റൺസെടുത്ത ക്വിന്റൻ ഡികോക്കിനെയും സൂര്യകുമാർ യാദവിനെയും വീഴ്ത്തിയത് റബാദയാണ്. ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 15 റൺസും നേടി. ഗുജറാത്തിനായി കഗിസോ റബാദ മൂന്നും, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീതവും വീഴ്ത്തി.
Also Read: IPL 2026: അടിച്ചുതൂക്കി കൊൽക്കത്ത, ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി; രാജസ്ഥാന് തോൽവി
200 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി എത്തിയ ഗുജറാത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ പതറി. ഓപ്പണറായി എത്തിയ സായ് സുദർശനെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര മടക്കി. സീസണിൽ ബുമ്രയുടെ ആദ്യ വിക്കറ്റാണിത്. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (17 പന്തിൽ 26) മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ നേടിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (13 പന്തിൽ 14), ജോസ് ബട്ലർ (6 പന്തിൽ 5), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (8 പന്തിൽ 6), രാഹുൽ തെവാട്ടിയ (11 പന്തിൽ 8), ഷാരൂഖ് ഖാൻ (13 പന്തിൽ 17), റഷിദ് ഖാൻ (6 പന്തിൽ 4), കഗിസോ റബാദ (14 പന്തിൽ 12), അശോക് ശർമ്മ (1), മുഹമ്മദ് സിറാജ് (0) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.