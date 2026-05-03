IPL 2026 GT vs PBKS: ആവേശപ്പോരില്‍ പഞ്ചാബിനെ വീഴ്ത്തി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്; ജയം 4 വിക്കറ്റിന്

ഐപിഎല്ലില് പഞ്ചാബിനെ കിംഗ്സിനെ വീഴ്ത്തി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. നാല് വിക്കറ്റിനാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയം. 164 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ക്രീസിലിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ഒരു പന്തും നാലു വിക്കറ്റും ബാക്കി നിര്ത്തി ലക്ഷ്യംകണ്ടു. സായ് സുദര്ശന്റെ അര്ധസെഞ്ചുറിക്കുശേഷം ഗുജറാത്ത് മധ്യനിര പതറിയപ്പോള് 23 പന്തില് 40 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിന്റെ പോരാട്ടമാണ് ഗുജറാത്തിനെ വിജയം നേടാൻ സഹായിച്ചത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയത്തോടെ 12 പോയിന്റുമായി ഗുജറാത്ത് പ്ലേഓഫിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തു.
5 പന്തില് 8 റണ്സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന അര്ഷാദ് ഖാനും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയത്തില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഗുജറാത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ജയവും പഞ്ചാബിന്റെ തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം തോല്വിയുമാണിത്. തോറ്റെങ്കിലും പഞ്ചാബ് 13 പോയന്റുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 12 പോയന്റുള്ള ഗുജറാത്ത് അഞ്ചാമതാണ്. ആദ്യ ഏഴു മത്സരങ്ങളിലും തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറിയ പഞ്ചാബിന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു പഞ്ചാബിന്റെ തോൽവി.
