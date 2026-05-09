IPL 2026 GT vs RR: അടിച്ചു കയറിയത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക്; രാജസ്ഥാനെതിരെ വമ്പൻ ജയവുമായി ​ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്

77 റൺസിനാണ് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : May 10, 2026, 12:04 AM IST
  • 44 പന്തില്‍ 84 റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലാണ് ഗുജറാത്തിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറര്‍.
  • സായ് സുദര്‍ശൻ 36 പന്തില്‍ 55 റണ്‍സ് നേടി.

ജയ്പൂര്‍: ഐപിഎല്ലില്‍ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ തകർത്ത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. 77 റൺസിന്റെ ജയമാണ് ​ഗുജരാത്ത് നേടിയത്. 230 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാനെ 16 ഓവറിൽ 152 റൺസിന് ​ഗുജറാത്ത് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ​ഗുജറാത്ത് 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 229 റൺസ് നേടി. 

കൂറ്റൻ സ്കോറിന് വിജയിച്ചതോടെ ​ഗുജറാത്ത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു കയറി. 14 പോയിന്റാണ് ​ഗുജറാത്തിന്. രാജസ്ഥാൻ 12 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്കും പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. 

44 പന്തില്‍ 84 റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലാണ് ഗുജറാത്തിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറര്‍. സായ് സുദര്‍ശൻ 36 പന്തില്‍ 55 റണ്‍സ് നേടി. വാഷിം​ഗ്ടൺ സുന്ദർ 20 പന്തിൽ 37 റൺസ് ആണ് നേടിയത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ രാഹുൽ തെവാത്തിയയുടെ (4 പന്തിൽ 14) തകർപ്പൻ പ്രകടനവും ​ഗുജറാത്തിനെ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചു. രാജസ്ഥാനായി ബ്രിജേശ് ശര്‍മ രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു. ജോസ് ബട്ലർ 10 പന്തിൽ 13 റൺസ് നേടി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആദ്യ മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. വൈഭവ് സൂര്യവംശി (16 പന്തിൽ 36), ക്യാപ്റ്റൻ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (4 പന്തിൽ 3), ഷിമ്രേൺ ഹെറ്റ്മയർ (7 പന്തിൽ 6) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. ധ്രുവ് ജുറൽ (10 പന്തിൽ 24), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (25 പന്തിൽ 38) എന്നിവരാണ് രണ്ടക്കം കടന്ന മറ്റ് ബാറ്റർമാർ. ജയ്സൻ ഹോൾഡർ മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി, കഗീസോ റബാദ രണ്ടും മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

