/IPL 2026 GT vs RR: വൈഭവിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ തുണച്ചില്ല; ഫൈനലിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി ഗുജറാത്ത്

IPL 2026 GT vs RR: രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെ 7 വിക്കറ്റിന് തകര്ത്ത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഫൈനലില്
ഐപിഎൽ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെ 7 വിക്കറ്റിന് തകര്ത്ത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഫൈനലില്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് രാജസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 215 റണ്സിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 18.3 ഓവറില് ഗുജറാത്ത് അനായാസം മറികടന്നു. ഞായറാഴ്ച്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെയാണ് ഗുജറാത്ത് നേരിടേണ്ടത്.
47 പന്തില് സെഞ്ചുറി തികച്ച ശുഭ്മാൻ ഗില് 53 പന്തില് 104 റണ്സെടുത്ത് ടോപ് സ്കോററായപ്പോള് 32 പന്തില് 58 റണ്സെടുത്ത സായ് സുദര്ശൻ തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഹിറ്റ് വിക്കറ്റായി പുറത്തായി. 9 പന്തില് 16 റണ്സെടുത്ത വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദറിന്റെ വിക്കറ്റും ഗുജറാത്തിന് നഷ്ടമായി. 9 പന്തില് 17 റണ്സുമായി രാഹുല് തെവാട്ടിയയും 9 പന്തില് 9 റണ്സുമായി ജോസ് ബട്ലറും പുറത്താകാതെ നിന്നു.
നേരത്തേ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ മികവിലാണ് ഗുജറാത്തിനെതിരേ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് 215 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഉയർത്തിയത്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 214 റൺസെടുത്തു. 23 ഇന്നിംഗ്സുകളില് നിന്നാണ് വൈഭവ് 1000 റണ്സ് പിന്നിട്ടത്. 47 പന്തില് 96 റണ്സടിത്ത വൈഭവ് ഐപിഎല്ലില് അതിവേഗം 1000 റണ്സ് തികയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കി. 47 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം ഒടുവിൽ സെഞ്ചുറിക്ക് നാലു റൺസകലെ (96) കാഗിസോ റബാദയുടെ പന്തിൽ പുറത്താകുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലേതിനു സമാനമായി തേർഡ്മാൻ ഏരിയയിലേക്ക് പന്തടിച്ചാണ് വൈഭവ് പുറത്തായത്. ഐപിഎല് ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കുറച്ചു പന്തുകളില് 1000 തികയ്ക്കുന്ന ബാറ്ററെന്ന റെക്കോര്ഡും വൈഭവ് ഇന്ന് അടിച്ചെടുത്തു. 440 പന്തില് നിന്നാണ് വൈഭവ് 1000 പിന്നിട്ടത്. ഇതിന് പുറമെ ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിലെ പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും വൈഭവ് ഇന്ന് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ടി20 ടൂർണമെന്റിലെ പവർപ്ലേയിൽ മാത്രം 500 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററാണ് വൈഭവ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.