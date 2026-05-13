/IPL 2026 GT vs SRH: അഹമ്മദാബാദിൽ കരുത്ത് കാട്ടി ടൈറ്റൻസ്; ഹൈദരാബാദിനെ 86ൽ ഒതുക്കി, കൂറ്റൻ ജയവുമായി ഗുജറാത്ത് പ്ലേ ഓഫിനരികെ

തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ജയവുമായി പോയിൻറ് ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണിപ്പോൾ ഗുജറാത്തുള്ളത്.
അഹമ്മദാബാദ്: ഐപിഎല്ലില് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ വമ്പൻ ജയവുമായി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. 82 റൺസിനാണ് ഹൈദരാബാദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്ത്. അഹമ്മദാബാദിൽ ആണ് മത്സരം നടന്നത്. 169 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിനെ 86 റൺസിൽ പിടിച്ചൊതുക്കുകയായിരുന്നു ഗുജറാത്ത്. നിലവിൽ 16 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്ത്.
വമ്പൻ സ്കോറുകളെ നിഷ്പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്ന ഹൈദരാബാദിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിര ഗുജറാത്ത് ബൗലർമാർക്ക് മുന്നിൽ തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു. 19 റണ്സെടുത്ത നായകന് പാറ്റ് കമിന്സാണ് ടോപ് സ്കോറർ. ഗുജറാത്തിനായി കാഗിസോ റബാഡയും ജേസണ് ഹോള്ഡറും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു.
ഹൈദരാബാദ് 14 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ഗുജറാത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയായ അഞ്ചാം ജയമാണിത്. തോല്വിയോടെ ഹൈരാബാദിന് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാൻ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങള് നിര്ണായകമാണ് ഇനി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് 20 ഓവറില് 168-5 എന്ന നിലയിലാണ് കളി അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് 14.5 ഓവറില് 86ന് ഓള് ഔട്ടായി. സായ് സുദര്ശന്റെയും വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദറിന്റെയും അര്ധസെഞ്ചുറികളുടെ മികവിലാണ് ഗുജറാത്ത് വിജയം നേടിയത്. 44 പന്തില് 61 റണ്സെടുത്ത സായ് സുദര്ശനായിരുന്നു ഗുജറാത്തിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്. വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദര് 33 പന്തില് 50 റണ്സെടുത്തു. നിഷാന്ത് സിന്ധു 14 പന്തില് 22 റണ്സ് നേടി. ഹൈദരാബാദിനായി പ്രഫുല് ഹിംഗെ 17 റണ്സിന് രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു. സാക്കിബ് ഹുസൈന് 37 റണ്സിന് രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടി.
