ഐപിഎല്ലില് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ തകർത്ത് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയം 8 വിക്കറ്റിനാണ്. തുടര്ച്ചയായ നാലാം ജയവുമാണ് കൊൽക്കത്ത സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെതിത്തിയ ഡല്ഹി എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 142 റണ്സാണ് നേടിയത്. 29 പന്തില് 50 റണ്സെടുത്ത പതും നിസ്സങ്കയാണ് ഡല്ഹിയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. വിപ്രജ് നിഗം (28 പന്തില് 39) മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.
രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ അനുകൂല് റോയ്, കാര്ത്തിക് ത്യാഗി എന്നിവരാണ് ഡല്ഹിയെ തകര്ത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗില് കൊല്ക്കത്ത 14.2 ഓവറില് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. 47 പന്തില് പുറത്താവാതെ 107 റണ്സ് നേടിയ ഫിന് അലനാണ് കൊല്ക്കത്തയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ജയത്തോടെ കൊല്ക്കത്ത 10 മത്സരങ്ങളില് ഒമ്പത് പോയിന്റുമായി ഏഴാമതെത്തി. 11 മത്സരം കളിച്ച ഡല്ഹി എട്ട് പോയിന്റുമായി ഏഴാമതാണ്.
ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സ്: പതും നിസ്സങ്ക, കെ എല് രാഹുല്, നിതീഷ് റാണ, സമീര് റിസ്വി, ട്രിസ്റ്റന് സ്റ്റബ്സ്, അക്സര് പട്ടേല് (ക്യാപ്റ്റന്), അശുതോഷ് ശര്മ്മ, വിപ്രജ് നിഗം, മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്ക്, ലുങ്കി എന്ഗിഡി, മുകേഷ് കുമാര്.
കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്: അജിന്ക്യ രഹാനെ (ക്യാപ്റ്റന്), അംഗ്കൃഷ് രഘുവന്ഷി, കാമറൂണ് ഗ്രീന്, റോവ്മാന് പവല്, മനീഷ് പാണ്ഡെ, റിങ്കു സിംഗ്, സുനില് നരെയ്ന്, അനുകുല് റോയ്, കാര്ത്തിക് ത്യാഗി, വൈഭവ് അറോറ, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി.
