കൊല്ക്കത്ത: ഐപിഎല്ലില് കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന് 3 വിക്കറ്റിന്റെ ജയം. 182 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ലഖ്നൗ അവസാന പന്തിലാണ് ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈഡന് ഗാര്ഡന്സില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് നിശ്ചിത ഓവറിൽ181 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ലഖ്നൗവിന് തുടക്കം പതറിയെങ്കിലും ആയുഷ് ബദോനി, മുകുൾ ചൗധരി എന്നിവരുടെ പ്രകടനം വിജയം സമ്മാനിച്ചു. 54 റൺസ് ആണ് ഇരുവരും നേടിയത്.
മിച്ചൽ മാർഷ് (11 പന്തിൽ 15), എയ്ഡൻ മാർക്രം (15 പന്തിൽ 22), റിഷബ് പന്ത് (9 പന്തിൽ 10), നിക്കോളാസ് പൂരൻ (15 പന്തിൽ 13), അബ്ദുൾ സമദ് (2), മുഹമ്മദ് ഷമി (1), ആവേശ് ഖാൻ (1) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ. കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി വൈഭവ് അറോറ, അനുകുൽ റോയ് എന്നിവർ 2 വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. കാമറോൺ ഗ്രീൻ, കാർത്തിക് ത്യാഗി, സുനിൽ നരെയ്ൻ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.
33 പന്തിൽ 45 റണ്സെടുത്ത ആംകൃഷ് രഘുവന്ഷി ആണ് കൊൽക്കത്തയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. അജിന്ക്യ രഹാനെ (41), കാമറൂണ് ഗ്രീന് (32), റോവ്മാന് പവല് (39) എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. ഫിൻ അലൻ (9), റിങ്കു സിംഗ് (4) എന്നിങ്ങനെയാമ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ. ലഖ്നൗവിനായി ദിഗ്വേഷ് റാത്തി, പ്രിൻസ് യാദവ്, എം സിദ്ധാർത്ഥ്, ആവേശ് ഖാൻ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
