IPL 2026 KKR vs MI: 148 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ കൊല്ക്കത്ത 18.5 ഓവറിൽ വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്തി
ഐപിഎല്ലില് ഇന്നത്തെ പോരാട്ടത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വീണ്ടും തോൽവി. എന്നാൽ, പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. മുംബൈയോട് നാല് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയമാണ് കൊല്ക്കത്ത നേടിയത്. 148 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ കൊല്ക്കത്ത 18.5 ഓവറിൽ വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.
തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും മനീഷ് പാണ്ഡെ (45), റോവ്മാൻ പവൽ (40) എന്നിവരുടെ പ്രകടനമാണ് കൊല്ക്കത്തയെ തുണച്ചത്. ഇരുവരും അടുത്തടുത്ത ഓവറിൽ പുറത്തായെങ്കിലും റിങ്കു സിംഗും അനുകുൽ റോയിയും കൊല്ക്കത്തയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. മുംബൈക്കായി കോര്ബിൻ ബോഷ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നേടി. കൊല്ക്കത്ത ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.
നേരത്തെ, മഴ ഇടക്ക് തടസപ്പെടുത്തിയ കളിയില് ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ 20 ഓവറില് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 147 റണ്സാണ് എടുത്തത്. അവസാന ഓവറുകളില് തകര്ത്തടിച്ച് 18 പന്തില് 32 റണ്സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന കോര്ബിന് ബോഷാണ് മുംബൈയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ 27 പന്തില് 26 റണ്സെടുത്തപ്പോള് തിലക് വര്മ 32 പന്തില് 20 റണ്സെടുത്തു.
രോഹിത് ശര്മ13 പന്തില് 15ഉം സൂര്യകുമാര് യാദവ് 6 പന്തില് 15ഉം റണ്സെടുത്തു. കൊല്ക്കത്തക്കായി സൗരഭ് ദുബെയും കാര്ത്തിക് ത്യാഗിയും കാമറൂണ് ഗ്രീനും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതമെടുത്തു. എന്നാൽ, പവര് പ്ലേക്ക് പിന്നാലെ മഴകാരണം മത്സരം നിര്ത്തിവെച്ചു. പിന്നീട് പുനരാംഭിച്ചപ്പോള് ഓവറുകള് വെട്ടിക്കുറച്ചില്ലെങ്കിലും മുംബൈക്ക് സ്കോറിംഗ് നിരക്ക് ഉയര്ത്താനായില്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.