IPL 2026 KKR vs PBKS: മഴ വില്ലനായി, 5 ഓവറും നടന്നില്ല; കൊൽക്കത്ത - പഞ്ചാബ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്നാണ് കൊൽക്കത്ത - പഞ്ചാബ് മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇരുടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയിൻറ് വീതം ലഭിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 6, 2026, 11:33 PM IST
  • കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ​ഗാർഡൻസിൽ വച്ച് നടന്ന മത്സരമാണ് മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്.
  • മഴ മൂലം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 25/2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കെകെആർ.

കൊൽക്കത്ത: മഴ മൂലം ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്നത്തെ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് - പഞ്ചാബ് കിം​ഗ്സ് മത്സരമാണ് അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇതോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പഞ്ചാബ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മൂന്ന് കളിയിൽ രണ്ടെണ്ണം വിജയിച്ച ടീമിന്റെ പോയിന്റ് 5 ആണ്. മഴ മൂലം കളി ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ആദ്യ പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണവും ടീമിന് തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പോയിന്റെ ടേബിളിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കെകെആർ. 

കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ​ഗാർഡൻസിൽ വച്ച് നടന്ന മത്സരമാണ് മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. മഴ മൂലം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 25/2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കെകെആർ. തുടർന്ന് മഴ തോർന്നപ്പോൾ 5 ഓവർ മത്സരം നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ​ഗ്രൗണ്ട് സജ്ജമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ കളി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം പങ്കിട്ടുനൽകി. കൊൽക്കത്തയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അക്യുവെതർ അറിയിച്ചു. 

ഏപ്രിൽ 9ന് ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്‌സിനെയാണ് കെകെആർ നേരിടാൻ പോകുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെയാണ് ഈ മത്സരവും നടക്കുക. ആ ദിവസവും മഴ ഒരു വില്ലനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 11 സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദുമായാണ് പഞ്ചാബിന്റെ അങ്കം.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

