IPL 2026: അടിച്ചുതൂക്കി കൊൽക്കത്ത, ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി; രാജസ്ഥാന് തോൽവി

IPL 2026 KKR vs RR: രാജസ്ഥാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച 156 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യം ഏഴ് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ കൊൽക്കത്ത മറികടന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 19, 2026, 11:16 PM IST
  • റിങ്കു സിംഗിന്റെയും അനുകൂൾ റോയിയുടെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കൊൽക്കത്തയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചത്
  • അർധസെഞ്ചുറിയുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന റിങ്കു സിംഗാണ് കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയശിൽപി

ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം. രാജസ്ഥാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച 156 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യം ഏഴ് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ കൊൽക്കത്ത മറികടന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോൽവി മുഖാമുഖം കണ്ട ടീമിനെ റിങ്കു സിംഗിന്റെയും അനുകൂൾ റോയിയുടെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് വിജയതീരത്തെത്തിച്ചത്.

അർധസെഞ്ചുറിയുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന റിങ്കു സിംഗാണ് കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയശിൽപി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ കൊൽക്കത്തയുടെ തുടക്കം തീർത്തും നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ടിം സെയ്‌ഫേർട്ടിനെ നഷ്ടമായ അവർക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ അജിൻക്യ രഹാനെയെയും നഷ്ടമായി.

സ്കോർ ബോർഡിൽ അഞ്ച് റൺസ് മാത്രമുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു രണ്ട് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ വീണത്. പിന്നീട് വന്ന കാമറൂൺ ഗ്രീൻ 13 പന്തിൽ 27 റൺസെടുത്ത് തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ പുറത്തായി. ആംഗ്രിഷ് രഘുവംശിയും ചെറിയ റൺസിന് മടങ്ങിയതോടെ ഏഴ് ഓവറിൽ 52 റൺസിന് നാല് വിക്കറ്റ് എന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായി കൊൽക്കത്ത.

എന്നാൽ സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിൽ ക്രീസിലൊന്നിച്ച റിങ്കു-അനുകൂൾ സഖ്യം ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ പടുത്തുയർത്തിയ കൂട്ടുകെട്ട് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ ജയം സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി ജോഫ്ര ആർച്ചർ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

IPL 2026KKRRRRinku SinghKKR First Win Of IPL 2026

