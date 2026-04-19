IPL 2026: അടിച്ചുതൂക്കി കൊൽക്കത്ത, ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി; രാജസ്ഥാന് തോൽവി

ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം. രാജസ്ഥാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച 156 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യം ഏഴ് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ കൊൽക്കത്ത മറികടന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോൽവി മുഖാമുഖം കണ്ട ടീമിനെ റിങ്കു സിംഗിന്റെയും അനുകൂൾ റോയിയുടെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് വിജയതീരത്തെത്തിച്ചത്.
അർധസെഞ്ചുറിയുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന റിങ്കു സിംഗാണ് കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയശിൽപി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ കൊൽക്കത്തയുടെ തുടക്കം തീർത്തും നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ടിം സെയ്ഫേർട്ടിനെ നഷ്ടമായ അവർക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ അജിൻക്യ രഹാനെയെയും നഷ്ടമായി.
ALSO READ: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ തകർത്ത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്; ജയം 10 റണ്സിന്
സ്കോർ ബോർഡിൽ അഞ്ച് റൺസ് മാത്രമുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു രണ്ട് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ വീണത്. പിന്നീട് വന്ന കാമറൂൺ ഗ്രീൻ 13 പന്തിൽ 27 റൺസെടുത്ത് തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ പുറത്തായി. ആംഗ്രിഷ് രഘുവംശിയും ചെറിയ റൺസിന് മടങ്ങിയതോടെ ഏഴ് ഓവറിൽ 52 റൺസിന് നാല് വിക്കറ്റ് എന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായി കൊൽക്കത്ത.
എന്നാൽ സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിൽ ക്രീസിലൊന്നിച്ച റിങ്കു-അനുകൂൾ സഖ്യം ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ പടുത്തുയർത്തിയ കൂട്ടുകെട്ട് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ ജയം സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി ജോഫ്ര ആർച്ചർ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
