ഐപിഎല്ലില് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. ഏഴ് വിക്കറ്റിനാണ് കൊൽക്കത്തയുടെ ജയം. കൊല്ക്കത്ത സീസണിലെ രണ്ടാം ജയം സ്വന്തമാക്കിയതിനൊപ്പം പ്ലേ ഓഫിലെത്താനുള്ള സാധ്യത നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദ് ഉയർത്തിയ 166 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 18.2 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് കൊൽക്കത്ത മറികടന്നത്.
47 പന്തില് 59 റണ്സെടുത്ത അംഗ്രിഷ് രഘുവംശിയാണ് കൊല്ക്കത്തയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ആദ്യ അറു മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ജയിക്കാതിരുന്ന കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സീസണിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയമാണിത്. 9 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 7 പോയിന്റുമായി കൊൽക്കത്ത എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള അവസരം നഷ്ടമായ ഹൈദരാബാദ്, 12 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.
