IPL 2026 KKR vs SRH: കൊൽക്കത്തയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്; 65 റൺസിന്റെ ജയം

ഐ.പി.എല്ലിൽ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ 65 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പണർമാർ നൽകിയ മികച്ച തുടക്കവും ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സും തുണയായി.
No wins while defending a total? @SunRisers get it done
A brilliant win for the Orange Army to break the jinx #TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvSRH pic.twitter.com/cuzpPyhqSe
— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2026
ഇതോടെ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 226 റൺസ് എന്ന ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്താൻ എസ്ആർഎച്ചിന് സാധിച്ചു. കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്ലെസ്സിങ് മുസറബനി നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. തുടർന്ന് കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ പോരാട്ടം വെറും 16 ഓവറിൽ 161 റൺസിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.
