  • IPL 2026 KKR vs SRH: കൊൽക്കത്തയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്; 65 റൺസിന്റെ ജയം

Sunrisers Hyderabad: ഓപ്പണർമാർ നൽകിയ മികച്ച തുടക്കവും ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സും സൺറൈസേഴ്സിന് തുണയായി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 3, 2026, 12:18 AM IST
  • എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 226 റൺസ് എന്ന ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്താൻ എസ്ആർഎച്ചിന് സാധിച്ചു
  • കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ പോരാട്ടം വെറും 16 ഓവറിൽ 161 റൺസിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു

ഐ.പി.എല്ലിൽ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ 65 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പണർമാർ നൽകിയ മികച്ച തുടക്കവും ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സും തുണയായി.

ഇതോടെ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 226 റൺസ് എന്ന ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്താൻ എസ്ആർഎച്ചിന് സാധിച്ചു. കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്ലെസ്സിങ് മുസറബനി നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. തുടർന്ന് കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ പോരാട്ടം വെറും 16 ഓവറിൽ 161 റൺസിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

