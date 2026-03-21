English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
IPL 2026: പരിക്ക് വില്ലനായി! ഐപിഎൽ പൂരത്തിൽ ഇക്കുറി ഇവർ കളിക്കില്ല; ടീമുകൾക്ക് വൻ പ്രഹരം

പരിക്കിനെ തുടർന്ന് നിരവധി താരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎൽ 2026 നഷ്ടമാകും. ആരൊക്കെയാണതെന്ന് നോക്കാം...

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 21, 2026, 12:06 PM IST
  • കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്സിന് തന്റെ ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കാനാകില്ല.
  • ഈ സീസണിൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

മാർച്ച് 28, ഐപിഎൽ മാമാങ്കത്തിന് തിരിതെളിയുന്ന ദിവസമാണത്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ടീമുകൾ ഇക്കുറി അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്നത്. മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ഇക്കുറി മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നില്ല എന്നത് കൂടി പറയണം. പരിക്ക് മൂലം ചില കളിക്കാർ ഈ സീസണിൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നില്ല. മറ്റ് ചിലർക്ക് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇത്തവണ ഐപിഎൽ നഷ്ടമാകുന്ന താരങ്ങൾ ആരൊക്കെ?

ഹർഷിത് റാണ (കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്)
ഫെബ്രുവരി ‌4ന് നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 സന്നാഹ മത്സരത്തിനിടെ ഹർഷിത് റാണയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ പേസറിന് ഈ സീസൺ മുഴുവനും നഷ്ടമാകും.

നതാൻ എല്ലിസ് (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിം​ഗ്സ്)
ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ നതാൻ എല്ലിസ് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായതായി സിഎസ്കെ സിഇഒ കാശി വിശ്വാനാഥൻ അറിയിച്ചു. കാലിലെ പേശികൾക്കേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടർന്നാണ് താരത്തിന് ഐപിഎൽ നഷ്ടമാകുന്നത്.

സാം കറൻ (രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്)
ഇം​ഗ്ലണ്ട് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറൻ ഈ സീസൺ നഷ്ടമാകും. സഞ്ജു സാംസണ് പകരമായി രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കൊപ്പം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ഡീൽ വഴിയാണ് സാം കറൻ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലെത്തിയത്.

ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്സ് (സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്)
കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്സിന് തന്റെ ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കാനാകില്ല. ഈ സീസണിൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 3 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് താരത്തെ ഹൈദരാബാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 

പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്)
പരിക്കിനെ തുടർന്ന് സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ പാറ്റ് കമ്മിൻസിന് നഷ്ടമാകും. കമ്മിൻസിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ ടീമിനെ നയിക്കും, അഭിഷേക് ശർമ്മ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കും.

ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് (റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു)
കഴിഞ്ഞ വർഷം ആർ‌സി‌ബിയുടെ കിരീട നേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ച ആളാണ് ഹേസൽ‌വുഡ്. നാല് മാസം മുൻപുണ്ടായ പരിക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും താരം മുക്തനായിട്ടില്ല. ഈ സീസമിന്റെ തുടക്കം താരത്തിന് നഷ്ടമായേക്കാം. 

ലോക്കി ഫെർ​ഗൂസൺ
ന്യൂസിലൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ സീസണിന്റെ തുടക്കം ഫെർഗൂസണ് നഷ്ടമായേക്കും.  

മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് (ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്)
2026 ലെ ഐപിഎല്ലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് കളിക്കില്ല.

മതീശ പതിരണ (കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്) 
മതീശ പതിരണയ്ക്ക് ഈ സീസൺ നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് വിവരം.

മാത്യു ഷോർട്ട് (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്)
തള്ളവിരലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ മാത്യു ഷോർട്ടിന് സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും.

ഇഷാൻ മലിംഗ (സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്)
തോളിനേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ഇഷാൻ മലിംഗയ്ക്ക് ഈ സീസൺ നഷ്ടമായേക്കും.

അഥർവ അങ്കോളേക്കർ (മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്) 
കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് അഥർവ ഈ സീസൺ കളിക്കില്ല. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IPL 2026IPL playersIPL Teamsഐപിഎൽ 2026

Trending News