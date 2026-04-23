ഐപിഎല്ലിൽ ലക്നൗവിനെ തകർത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് ജയം. 40 റൺസിനാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വിജയം. രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 160 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ ലഖ്നൗവിന് 119 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ. രണ്ട് തുടര് തോല്വികള്ക്ക് ശേഷം രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് വീണ്ടും വിജയവഴിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് (29 പന്തില് 43) ടോപ് സ്കോറര്. മറ്റാര്ക്കും 25 റണ്സിനപ്പുറം നേടാന് സാധിച്ചില്ല. മറുപടി ബാറ്റിംഗില് ലക്നൗ 18 ഓവറില് 119ന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു. 55 റണ്സ് നേടിയ മിച്ചല് മാര്ഷാണ് ല്കനൗവിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്. ഇന്നത്തെ ജയത്തോടെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളില് 10 പോയിന്റുമായി രാജസ്ഥാന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളില് നാല് പോയിന്റുമായ ലക്നൗ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ്.
