IPL 2026 MI vs CSK: കാർത്തിക് ഇംപാക്ട്! ഋതുരാജിന് വീണ്ടും അർധ സെഞ്ചുറി; മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ ചെന്നൈയ്ക്ക് വീണ്ടും ജയം

ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലിൽ എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുത്തി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്, ഇതോടെ 9 മത്സരങ്ങളിൽ നല് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് സിഎസ്കെ 6ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. മുംബൈയ്ക്കെതിരെ 8 വിക്കറ്റിന്റെ ജയമാണ് ചെന്നൈ നേടിയത്.
ടോസ് ജയിച്ച മുംബൈ ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ മുംബൈ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 159 റൺസ് നേടി. 160 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈ 18.1 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന്റെയും ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ കാർത്തിക് ശർമ്മയുടെയും അർധ സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിലാണ് ചെന്നൈ വിജയിച്ചുകയറിയത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഗെയ്ക്വാദ് അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ചു. 48 പന്തുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിക്സുകളും അഞ്ച് ഫോറുകളും ഉൾപ്പടെ 67 റൺസെടുത്തു പുറത്താകാതെ നിന്നു ഋതുരാജ്.
ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായാണ് കാർത്തിക്ക് ശർമ ഇറങ്ങിയത്. 40 പന്തിൽ 54 റൺസ് നേടിയ കാര്ത്തിക്കിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.