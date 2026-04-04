ന്യൂഡൽഹി: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെതിരെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് 6 വിക്കറ്റ് ജയം. 163 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഡൽഹി 18.1 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 164 റൺസ് നേടി വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഡൽഹി അരുണ് ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ മുംബൈ നിശ്ചിത ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 162 റൺസ് ആണ് നേടിയത്.
51 പന്തില് 90 റണ്സെടുത്ത സമീര് റിസ്വിയുടെ പ്രകടനമാണ് ഡല്ഹിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. 30 പന്തില് 44 റണ്സെടുത്ത പതും നിസ്സങ്കയുടെ പ്രകടനവും വിജയത്തിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി സൂര്യകുമാര് യാദവ് അര്ധ സെഞ്ചുറി നേടി. 36 പന്തില് 51 റൺസ് ആണ് സൂര്യകുമാർ നേടിയത്. സൂര്യകുമാറിന് പുറമെ രോഹിത് ശര്മ (35), നമന് ധിര് (28) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഡല്ഹിക്ക് വേണ്ടി മുകേഷ് കുമാര് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി.
ഡല്ഹിക്കും മോശം തുടക്കമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ടീം സ്കോർ ഏഴ് റണ്സിൽ എത്തുന്നതിനിടെ കെ എല് രാഹുല് (1), നിതീഷ് റാണ (0) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകള് ഡല്ഹിക്ക് നഷ്ടമായത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. പിന്നീട് നിസ്സങ്ക - റിസ്വി സഖ്യം നാലാം വിക്കറ്റില് 66 റണ്സ് കൂട്ടിചേര്ത്തു. തുടർന്ന് പത്താം ഓവറില് നിസ്സങ്കയും മടങ്ങി. എന്നാൽ റിസ്വിയുടെ പ്രകടനം ഡൽഹിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 17 ഓവറിൽ റിസ്വിയുടെ വിക്കറ്റ് ഡൽഹിക്ക് നഷ്ടമായി. തുടർന്ന് ഡേവിഡ് മില്ലര് (21), ട്രിസ്റ്റണ് സ്റ്റബ്സ് (3) എന്നിവരും പുറത്താവാതെ നിന്നു ഡൽഹിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
