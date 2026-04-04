English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
IPL 2026 MI vs DC: റിസ്വിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിം​ഗിൽ ഡൽഹിക്ക് ജയം; മുംബൈയെ തോൽപ്പിച്ചത് 6 വിക്കറ്റിന്

മുംബൈക്കെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് ഡൽഹിയുടെ വിജയം. സമീര്‍ റിസ്വിയാണ് സ്റ്റാർ പെർഫോമർ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 4, 2026, 07:41 PM IST
  • 51 പന്തില്‍ 90 റണ്‍സെടുത്ത സമീര്‍ റിസ്വിയുടെ പ്രകടനമാണ് ഡല്‍ഹിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
  • 30 പന്തില്‍ 44 റണ്‍സെടുത്ത പതും നിസ്സങ്കയുടെ പ്രകടനവും വിജയത്തിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചു.

Read Also

  1. IPL 2026 KKR vs SRH: കൊൽക്കത്തയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്; 65 റൺസിന്റെ ജയം

Trending Photos

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vishu Phalam 2026: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Vishu 2026
Vishu Phalam 2026: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ &#039;അതിവേഗ&#039; ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ
6
Chandra Gochar 2026
Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ 'അതിവേഗ' ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ, പൊന്നിന് ഇന്ന് എന്താ വില? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ, പൊന്നിന് ഇന്ന് എന്താ വില? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
ന്യൂഡൽഹി: മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് 6 വിക്കറ്റ് ജയം. 163 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഡൽഹി 18.1 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 164 റൺസ് നേടി വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഡൽഹി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ മുംബൈ നിശ്ചിത ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 162 റൺസ് ആണ് നേടിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

51 പന്തില്‍ 90 റണ്‍സെടുത്ത സമീര്‍ റിസ്വിയുടെ പ്രകടനമാണ് ഡല്‍ഹിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. 30 പന്തില്‍ 44 റണ്‍സെടുത്ത പതും നിസ്സങ്കയുടെ പ്രകടനവും വിജയത്തിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടി. 36 പന്തില്‍ 51 റൺസ് ആണ് സൂര്യകുമാർ നേടിയത്. സൂര്യകുമാറിന് പുറമെ രോഹിത് ശര്‍മ (35), നമന്‍ ധിര്‍ (28) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഡല്‍ഹിക്ക് വേണ്ടി മുകേഷ് കുമാര്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി. 

Also Read: IPL 2026 CSK vs PBKS: ചെന്നൈയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്; 5 വിക്കറ്റ് ജയം

ഡല്‍ഹിക്കും മോശം തുടക്കമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ടീം സ്കോർ ഏഴ് റണ്‍സിൽ എത്തുന്നതിനിടെ കെ എല്‍ രാഹുല്‍ (1), നിതീഷ് റാണ (0) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകള്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് നഷ്ടമായത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. പിന്നീട് നിസ്സങ്ക - റിസ്വി സഖ്യം നാലാം വിക്കറ്റില്‍ 66 റണ്‍സ് കൂട്ടിചേര്‍ത്തു. തുടർന്ന് പത്താം ഓവറില്‍ നിസ്സങ്കയും മടങ്ങി. എന്നാൽ റിസ്വിയുടെ പ്രകടനം ഡൽഹിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 17 ഓവറിൽ റിസ്വിയുടെ വിക്കറ്റ് ഡൽഹിക്ക് നഷ്ടമായി. തുടർന്ന് ഡേവിഡ് മില്ലര്‍ (21), ട്രിസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റബ്‌സ് (3) എന്നിവരും പുറത്താവാതെ നിന്നു ഡൽഹിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IPL 2026MI vs DCഐപിഎൽ 2026മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്

Trending News