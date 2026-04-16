ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തകർത്ത് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്. ഏഴ് വിക്കറ്റിനാണ് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന്റെ വിജയം. ഇന്നത്തെ വിജയത്തോടെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് ഐപിഎൽ 19–ാം സീസണിന്റെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് കയറി. മുംബൈ ഉയർത്തിയ 196 റൺസെന്ന വിജയലക്ഷ്യം 16.3 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് പഞ്ചാബ് മറികടന്നത്.
ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക് (60 പന്തില് പുറത്താവാതെ 112) സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. 39 പന്തില് പുറത്താവാതെ 80 റണ്സ് നേടിയ പ്രഭ്സിമ്രാന് സിംഗാണ് പഞ്ചാബിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ശ്രേയസ് അയ്യര് 35 പന്തില് 66 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായി. ജയത്തോടെ പഞ്ചാബ് പോയിന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാമതെത്തി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില് ഒമ്പത് പോയിന്റാണ് അവര്ക്ക്. അഞ്ചില് ഒരു മത്സരം മാത്രം ജയിച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് നേടിയ മുംബൈ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ്.
