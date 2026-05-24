/IPL 2026 RR vs MI: മുംബൈയെ എറിഞ്ഞിട്ട് ആർച്ചറും സംഘവും; രാജസ്ഥാൻ പ്ലേ ഓഫിൽ! പഞ്ചാബും കൊൽക്കത്തയും പുറത്ത്...

IPL 2026: രാജസ്ഥാൻറെ ജയത്തോടെ പഞ്ചാബിൻറെയും കൊൽക്കത്തയുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മുംബൈ: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പ്ലേ ഓഫിൽ. മുംബൈയെ 30 റൺസിനാണ് രാജസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് തുടക്കം പതറിയെങ്കിലും നിശ്ചിത ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം 205 റൺസ് നേടി. ധ്രുവ് ജുറല് (26 പന്തില് 38) ആണ് രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം. ജോഫ്ര ആര്ച്ചര് (15 പന്തില് 32), ധസുന് ഷനക (15 പന്തില് 29), യശസ്വി ജയ്സ്വാള് (17 പന്തില് 27), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (11 പന്തിൽ 19) എന്നിവരുടെ ഇന്നിംഗ്സുകളാണ് ടീമിനെ 200 കടത്തിയത്. വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിക്ക് ഇക്കുറി തിളങ്ങാനായില്ല.
മുംബൈയ്ക്കായി ഷാര്ദുല് താക്കൂര്, ദീപക് ചാഹര് എന്നിവര് രണ്ട് വിക്കറ്റുകള് വീതം വീഴ്ത്തി. വിൽ ജാക്സ്, ഗസൻഫർ, കോർബിൻ ബോഷ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
14 മത്സരങ്ങളില് 16 പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാന്. ഇതോടെ 15 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാമത് നിൽക്കുന്ന പഞ്ചാബ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാന്റെ ജയത്തോടെ കൊൽക്കത്തയുടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു. മുംബൈ, നേരത്തെ പുറത്തായിരുന്നു. 13 മത്സരങ്ങളില് എട്ട് പോയിന്റുമായി ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ ഉള്ളത്. മെയ് 27ന് നടക്കുന്ന എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് രാജസ്ഥാന്റെ എതിരാളികൾ.
206 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ മുംബൈ 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 175 റൺസിന് പുറത്താകുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണർ ആയി ഇറങ്ങിയ രോഹിത് ശർമ്മ സംപൂജ്യനായി മടങ്ങി. നാലാം പന്തിലാണ് രോഹിത് ഔട്ടാകുന്നത്. ആര്ച്ചറുടെ പന്തില് ധ്രുവ് ജുറലിന് ക്യാച്ച് നല്കിയാണ് രോഹിത് മടങ്ങുന്നത്. സീസണിലെ രണ്ടാം അർധസെഞ്ചറി നേടിയ സൂര്യകുമാർ യാദവ് (42 പന്തിൽ 60), ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (15 പന്തിൽ 34), വിൽ ജാക്സ് (18 പന്തിൽ 33) എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. റയാൻ റിക്കൽട്ടൻ (7 പന്തിൽ 12), നമൻ ധീർ (5 പന്തിൽ 6), തിലക് വർമ (7 പന്തിൽ 3), ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ (11 പന്തിൽ 10), ഗസൻഫർ (3 പന്തിൽ 2) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ.
നാല് ഓവറിൽ വെറും 17 റൺസ് മാത്രം നൽകി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് എടുത്ത പേസർ ജോഫ്ര ആർച്ചറാണ് മുംബൈയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയത്. നാന്ദ്രെ ബർഗർ, യഷ് രാജ് പുഞ്ച എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതവും വീഴ്ത്തി.
