റിക്കിൾട്ടണിന്റെ സെഞ്ചുറി വെറുതെയായി, മുംബൈക്ക് വീണ്ടും തോൽവി; കൂറ്റൻ സ്കോറും ചേസ് ചെയ്ത് ഹൈദരാബാദ്

ഹൈദരാബാദിനായി പ്രഫുൽ രണ്ടും ഇശാൻ മലിം​ഗ, സക്കിബ് ഹുസൈൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 29, 2026, 11:59 PM IST
  • മുംബൈ ഉയർത്തിയ 243 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ 8 പന്ത് ശേഷിക്കെ ഹൈദരാബാദ് മറികടന്നു.

ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തകർത്ത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. 6 വിക്കറ്റിനാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ജയം. മുംബൈ ഉയർത്തിയ 243 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ 8 പന്ത് ശേഷിക്കെ ഹൈദരാബാദ് മറികടന്നു. 30 പന്തിൽ 76 റൺസ് നേടിയ ട്രാവിസ് ഹെഡ് ആണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. 

ഇഷാൻ കിഷൻ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. അഭിഷേക് ശർമ്മ (24 പന്തിൽ 45), ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസൻ (30 പന്തിൽ 65), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (17 പന്തിൽ 21), സലിൽ അറോറ (10 പന്തിൽ 30) എന്നിങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്കോർ. മുംബൈക്കായി ​ഗസൻഫർ രണ്ടും ട്രെൻഡ് ബോൾട്ട്, ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.

ടോസ് നേടിയ മുംബൈ ബാറ്റിം​ഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് മുംബൈ 243 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ ഉയർത്തിയത്. റയാൻ റിക്കൾട്ടണിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിലാണ് ടീം 243 റൺസ് ഉയർത്തിയത്. 55 പന്തിൽ 8 സിക്സും 10 ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 123 റൺസാണ് റിക്കൾട്ടൺ നേടിയത്. വിൽ ജാക്സ് 22 പന്തിൽ 46 റൺസ് നേടി. സൂര്യകുമാർ യാദവ് (5), നമൻ ദീർ (17 പന്തിൽ 22), ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ (15 പന്തിൽ 31), തിലക് വർമ്മ (7), റോബിൻ മിൻസ് (1) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

