IPL 2026 Mumbai Vs KKR: കൊൽക്കത്തയെ തച്ചുതകർത്ത് രോഹിത്; കെകെആറിനെതിരെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ജയം

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ആറ് വിക്കറ്റ് ജയം. രോഹിത് ശർമ്മ 38 പന്തിൽ നിന്ന് 78 റൺസ് നേടി തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.
Sealed in style @mipaltan begin their #TATAIPL 2026 campaign with an impressive -wicket victory at home
Scorecard https://t.co/JmJcgsoHQ7#KhelBindaas | #MIvKKR pic.twitter.com/zOnWb5Sc8U
— IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2026
റയാൻ റിക്കിൾട്ടൺ 43 പന്തിൽ നിന്ന് 81 റൺസ് നേടി. ഇരുവരും 72 പന്തിൽ നിന്ന് ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 148 റൺസ് നേടി. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഉയർത്തിയ 221 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അഞ്ച് പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മറികടന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.