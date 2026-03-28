IPL 2026: ചിന്നസ്വാമിയിൽ ഇന്ന് പൂരം കൊടിയേറും! ബെം​ഗളൂരുവിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം; ഐപിഎൽ കാണാൻ പോകുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ...

IPL 2026 Opener: ചിന്നസ്വാമിയിൽ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടക്കാനിരിക്കെ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രം ഏർ‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 28, 2026, 10:44 AM IST
  • നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഓട്ടോകൾക്കും ടാക്സികൾക്കും ബിആർവി ഗ്രൗണ്ട് ഗേറ്റ് നമ്പർ 6, മനേക്ഷാ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പിക്ക്-അപ്പ്, ഡ്രോപ്പ്-ഓഫ് പോയിന്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • അതേസമയം തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മത്സരം കാണാനെത്തുന്നവർ മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.

  IPL 2026: IPL പൂരത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; ആദ്യ അങ്കം ആർസിബിയും ഹൈദരാബാദും തമ്മിൽ

ഐപിഎൽ പൂരത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയേറുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരം ബെം​ഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബിയുടെ ഹോം​ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് ആർസിബി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. 

2025ലെ സീസണിൽ ആർസിബി അവരുടെ കന്നി ഐപിഎൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തവണ ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 7.30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. അതേസമയം മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ന​ഗരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബെം​ഗളൂരു പോലീസ്. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അദികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ...

മത്സര ദിവസമായ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ അർധരാത്രി 12 മണി വരെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ക്വീൻസ് റോഡിലെ നിയന്ത്രണം - സിടിഒ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ക്വീൻസ് പ്രതിമ വരെ വൺവേ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എം.ജി റോഡിൽ അനിൽ കുംബ്ലെ സർക്കിൾ മുതൽ ക്വീൻസ് പ്രതിമ വരെയുള്ള ഭാഗത്തും പോലീസ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. 
കബ്ബൺ റോഡിൽ ബിആർവി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഡിക്കൻസൺ റോഡ് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം.

ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു...

ക്വീൻസ് റോഡ്, കബ്ബൺ റോഡ്, എം.ജി റോഡ്, കസ്തൂർബ റോഡ്, ‌മ്യൂസിയം റോഡ്, അനിൽ കുംബ്ലെ സർക്കിൾ, സെന്റ് മാർക്സ് റോഡ്, സെൻട്രൽ സ്ട്രീറ്റ്, ലാവെല്ലെ റോഡ്, വിറ്റൽ മല്യ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പാർക്കിം​ഗ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

പാർക്കിം​ഗ് സ്പോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ?

കളി കാണാൻ എത്തുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

1. മള്ളേശ്വരം ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് സെന്റ് ജോസഫ് ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാം.
2. കോർപ്പറേഷൻ ഭാ​ഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പാർക്കിം​ഗ് സൗകര്യമുള്ളത്.
3. ബിഎംടിസി മൾട്ടി-ലെവൽ പാർക്കിംഗ് 
4. സെന്റ് ജോസഫ്സ് യൂറോപ്യൻ ഗ്രൗണ്ട് 
5. ഫ്രീഡം പാർക്ക്
6. ഗരുഡ മാൾ 
7. യുബി സിറ്റി

നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഓട്ടോകൾക്കും ടാക്സികൾക്കും ബിആർവി ഗ്രൗണ്ട് ഗേറ്റ് നമ്പർ 6, മനേക്ഷാ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ പിക്ക്-അപ്പ്, ഡ്രോപ്പ്-ഓഫ് പോയിന്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മത്സരം കാണാനെത്തുന്നവർ മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. എം.ജി റോഡ്, കബ്ബൺ പാർക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾ. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്താം.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

IPL 2026RCB vs SRHChinnaswamy Stadiumഐപിഎൽ 2026ആർസിബി vs എസ്ആർഎച്ച്

