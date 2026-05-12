English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Sports
  • IPL 2026 PBKS vs DC: പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവി; ഡൽഹിക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ജയം

IPL 2026 PBKS vs DC: പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവി; ഡൽഹിക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ജയം

IPL 2026 PBKS vs DC: 13 പോയിന്റുള്ള പഞ്ചാബ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 12, 2026, 12:05 AM IST
  • ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 211 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡൽഹി 19 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു
  • ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 210 റൺസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

Trending Photos

Mangal Gochar: ചൊവ്വ സ്വരാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും ഭാഗ്യവും
8
Mangal Gochar
Mangal Gochar: ചൊവ്വ സ്വരാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും ഭാഗ്യവും
Ramesh Chennithala CM Prediction: മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് ആർസി എത്തുമോ? ജ്യോതിഷപ്രവചനം പറയുന്നതെന്ത്?
5
Horoscope
Ramesh Chennithala CM Prediction: മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് ആർസി എത്തുമോ? ജ്യോതിഷപ്രവചനം പറയുന്നതെന്ത്?
Today&#039;s Horoscope: മേടം, ചിങ്ങം രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, ഇടവം മിഥുനം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം, ചിങ്ങം രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, ഇടവം മിഥുനം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
IPL 2026 PBKS vs DC: പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവി; ഡൽഹിക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ജയം

ഐപിഎല്ലിൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവി. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 211 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡൽഹി 19 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു 

Add Zee News as a Preferred Source

പഞ്ചാബിന്റെ തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയാണിത്. 13 പോയിന്റുള്ള പഞ്ചാബ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 210 റൺസെടുക്കുകയായിരുന്നു. 36 പന്തില്‍ 59 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് പഞ്ചാബിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറര്‍.  

33 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ ഡൽഹിയെ ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷർ പട്ടേലിന്റെയും ഡേവിഡ് മില്ലറുടെയും അർധ സെഞ്ചറികളാണ് രക്ഷിച്ചത്. പവർപ്ലേയിൽ 47 റൺസെടുത്ത ഡൽഹിയെ ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷര്‍ പട്ടേലിന്റെയും ഡേവിഡ് മില്ലറുടെയും ബാറ്റിങ്ങ് 100 കടക്കാൻ സഹായിച്ചു. 

30 പന്തുകൾ നേരിട്ട അക്ഷർ 56 റൺസും 28 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഡേവിഡ് മില്ലർ 51 റൺസും നേടി പുറത്തായി. 10 പന്തില്‍ 24 റൺസെടുത്ത മധ്യനിര താരം അശുതോഷ് ശർമയുടേയും പ്രകടനവും ഡൽഹിക്ക് നിർണായകമായി. ഡൽഹിയുടെ മാധവ് തിവാരിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലേയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

IPL 2026PBKS vs DCDelhi CapitalsPunjab Kings

Trending News