IPL 2026 PBKS vs DC: പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവി; ഡൽഹിക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ജയം

ഐപിഎല്ലിൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന് തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവി. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 211 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡൽഹി 19 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു
പഞ്ചാബിന്റെ തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയാണിത്. 13 പോയിന്റുള്ള പഞ്ചാബ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 210 റൺസെടുക്കുകയായിരുന്നു. 36 പന്തില് 59 റണ്സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്.
33 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ ഡൽഹിയെ ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷർ പട്ടേലിന്റെയും ഡേവിഡ് മില്ലറുടെയും അർധ സെഞ്ചറികളാണ് രക്ഷിച്ചത്. പവർപ്ലേയിൽ 47 റൺസെടുത്ത ഡൽഹിയെ ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷര് പട്ടേലിന്റെയും ഡേവിഡ് മില്ലറുടെയും ബാറ്റിങ്ങ് 100 കടക്കാൻ സഹായിച്ചു.
30 പന്തുകൾ നേരിട്ട അക്ഷർ 56 റൺസും 28 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഡേവിഡ് മില്ലർ 51 റൺസും നേടി പുറത്തായി. 10 പന്തില് 24 റൺസെടുത്ത മധ്യനിര താരം അശുതോഷ് ശർമയുടേയും പ്രകടനവും ഡൽഹിക്ക് നിർണായകമായി. ഡൽഹിയുടെ മാധവ് തിവാരിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലേയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
