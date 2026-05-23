IPL 2026 PBKS vs LSG: ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യര് (51 പന്തില് പുറത്താവാതെ 101) നേടിയ സെഞ്ചുറിയാണ് പഞ്ചാബിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്
ഐപിഎല്ലില് ലക്നൗ സൂപ്പര് ജയന്റ്സിനെ തകര്ത്ത് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ നിലനിര്ത്തി പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്. 7 വിക്കറ്റിന്റെ ജയമാണ് പഞ്ചാബ് നേടിയത്. ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യര് (51 പന്തില് പുറത്താവാതെ 101) നേടിയ സെഞ്ചുറിയാണ് പഞ്ചാബിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ലക്നൗ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 196 റണ്സാണ് നേടിയെടുത്തത്. 44 പന്തില് 72 റണ്സ് നേടിയ ജോഷ് ഇന്ഗ്ലിസാണ് ടോപ് സ്കോറര്.
മറുപടി ബാറ്റിംഗില് പഞ്ചാബ് 18 ഓവറില് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തില് ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. സിക്സടിച്ചാണ് ശ്രേയസ് സെഞ്ചുറിയും വിജയവും പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ജയത്തോടെ 14 മത്സരങ്ങളില് 15 പോയിന്റുമായി പഞ്ചാബ് നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല. നാളെ രാജസ്ഥാന് റോയല്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെ തോല്പ്പിച്ചാല് പഞ്ചാബ് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്താകും. 13 മത്സരങ്ങളില് 14 പോയിന്റാണ് രാജസ്ഥാന് ഉള്ളത്. 13 മത്സരങ്ങളില് 13 പോയിന്റുള്ള കൊല്ക്കത്തയ്ക്കും നേരിയ സാധ്യതയുണ്ട്. പഞ്ചാബിന്റെ ജയത്തോടെ ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സും പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്