IPL 2026 PBKS vs MI: ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പഞ്ചാബ് 20 ഓവറില് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 200 റണ്സെടുത്തു
ഐപിഎല്ലിൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെ തകര്ത്ത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് സീസണിലെ നാലാം ജയം. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ജയം 6 വിക്കറ്റിനാണ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പഞ്ചാബ് 20 ഓവറില് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 200 റണ്സെടുത്തു. ജസ്പ്രീത് ബുംറ ക്യാപ്റ്റനായി അരങ്ങേറിയ മത്സരത്തില് ഒരു പന്ത് ബാക്കി നിര്ത്തി നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് മുംബൈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.
33 പന്തില് 75 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന തിലക് വര്മയുടെ ഇന്നിംഗ്സാണ് മുംബൈക്ക് അവിശ്വസനീയ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. 10 പന്തില് 25 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന വില് ജാക്സും 23 പന്തില് 48 റണ്സടിച്ച റിയാന് റിക്കിള്ടണും മുംബൈ ജയത്തില് നിര്ണായകമായി.
33 പന്തുകൾ നേരിട്ട തിലക് വർമ ആറു വീതം സിക്സുകളും ഫോറുകളും ബൗണ്ടറി കടത്തി 75 റൺസുമായി പുറത്താകാതെനിന്നു.റയാൻ റിക്കിൾട്ടൻ (23 പന്തിൽ 48), വിൽ ജാക്സ് (10 പന്തില് 25), രോഹിത് ശർമ (26 പന്തിൽ 25) എന്നിവരാണ് മുംബൈയുടെ മറ്റു പ്രധാന സ്കോറർമാർ.
മുംബൈ 12 കളികളില് 8 പോയിന്റുമായി എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. സീസണിലെ നാലാം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ മുംബൈ ഒൻപതാമതാണ്. ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങള് ജയിച്ച ശേഷം പഞ്ചാബ് തുടര്ച്ചയായി വഴങ്ങുന്ന അഞ്ചാം തോല്വിയാണിത്.
