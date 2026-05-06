IPL SRH vs PBKS: പഞ്ചാബിനെ വലിച്ച് താഴേക്കിട്ടു, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇനി ഹൈദരാബാദ് ഒന്നാമത്; 33 റൺസ് വിജയം

ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് എത്ര പൊരുതാൻ സാധിക്കും? അങ്ങനെ പൊരുതിയിട്ടും പഞ്ചാബിന് ജയിക്കാനായില്ല.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 7, 2026, 12:06 AM IST
  • പഞ്ചാബ് കിം​ഗ്സിന് 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 202 റൺസ് എടുത്ത് കളി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.
  • കൂപ്പർ കോണോലിയുടെ സെഞ്ചുറിയാണ് ടീമിനെ 200 കടത്തിയത്.

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ പഞ്ചാബ് കിം​ഗ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. കൂപ്പർ കോണോലി സെഞ്ചറി നേടിയിട്ടും പഞ്ചാബിന് ജയിക്കാനായില്ല. 33 റൺസിനാണ് പ‍ഞ്ചാബ് ഹൈദരാബാദിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത്. സീസമിലെ പഞ്ചാബിന്റെ മൂന്നാം തോൽവിയാണിത്. അതേസമയം വിജയത്തോടെ 14 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. 13 പോയിന്റുമായി പഞ്ചാബാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിം​ഗിനിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 235 റൺസ് ആണ് നേടിയത്. അഭിഷേക് ശര്‍മ (13 പന്തില്‍ 35), ട്രാവിസ് ഹെഡ് (19 പന്തില്‍ 38) കൂട്ടുകെട്ട് ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നല്‍കി. തുടർന്ന് ഹെന്‍ട്രിച്ച് ക്ലാസന്‍ (43 പന്തില്‍ 63), ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ (32 പന്തില്‍ 55) എന്നിവരുടെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളാണ് ഹൈദരാബാദിനെ കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. പഞ്ചാബിനായി അർഷ്ദീപ് സിങ്, ലോക്കി ഫെർഗൂസന്‍, യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ, വിജയകുമാർ വൈശാഖ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുവീതം വീഴ്ത്തി.

മറുപടി ബാറ്റിം​ഗിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് കിം​ഗ്സിന് 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 202 റൺസ് എടുത്ത് കളി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. കൂപ്പർ കോണോലിയുടെ സെഞ്ചുറിയാണ് ടീമിനെ 200 കടത്തിയത്. 59 പന്തുകളിൽ എട്ട് സിക്സുകളും ഏഴു ഫോറുകളുമായി 107 റൺസ് ആണ് കോണോലിയുടെ ഇന്നിം​ഗ്സ്. മാർകസ് സ്റ്റോയ്നിസ് (14 പന്തിൽ 28), സുര്യാൻഷ് ഷെഡ്ഗെ (17 പന്തിൽ 25), മാർകോ യാൻസന്‍ (16 പന്തിൽ 19) എന്നിവരാണ് രണ്ടക്കം കടന്ന മറ്റു ബാറ്റർമാർ.

പഞ്ചാബിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പിഴച്ചിരുന്നു. ഇംപാക്ട് പ്ലേയറായി ഇറങ്ങിയ പ്രിയൻഷ് ആര്യ (1) പാറ്റ് കമിൻസിന്റെ ആദ്യ ഓവറിലെ അവസാന പന്തില്‍ ഔട്ടായി. ശേഷം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പന്തിൽ പ്രബ്സിമ്രൻ സിങ്ങും (3) വീണു. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ (5), ശശാങ്ക് സിം​ഗ് (4), വിജയ് കുമാർ വൈശാഖ് (1) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ. ഹൈദരാബാദിനായി പാറ്റ് കമിൻസ്, ശിവാങ് കുമാർ എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. നിതീഷ് റെഡ്ഡി, ഇഷാൻ മലിംഗ, സാക്കിബ് ഹുസെയ്ൻ‍ എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

IPL 2026Sunrisers hyderabadPunjab Kingsഐപിഎൽ 2026സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്

