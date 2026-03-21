English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
IPL 2026: ചിന്നസ്വാമിയിലേക്കാണോ? മെട്രോയിൽ പോകാം ഫ്രീയായി! ആരാധകർക്ക് 'റോയൽ' ഓഫറുമായി ആർസിബി

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 21, 2026, 04:19 PM IST
Read Also

ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുകയാണ്. അതിനായി ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടിയെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മാർച്ച് 28ന് മത്സരം തുടങ്ങും. ബെം​ഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആദ്യ മത്സരം നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബിയും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദുമാണ് ഈ സീസമിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ആർസിബിയുടെ സർപ്രൈസ്!

മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു തങ്ങളുടെ ആരാധകർക്കായി വമ്പൻ യാത്രാ ആനുകൂല്യമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 28ന് ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം കാണാൻ എത്തുന്നവർക്ക് മെട്രോ യാത്ര സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആർസിബി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കളി കാണാൻ ടിക്കറ്റെടുത്തവർക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കെത്താൻ ബെംഗളൂരു മെട്രോയിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം.

മെട്രോ പാസ്

ഓരോ മാച്ച് ടിക്കറ്റിനൊപ്പവും ഒരു മെട്രോ പാസ് കൂടി ആരാധകർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ മെട്രോ പാസ് ഉപയോ​ഗിച്ച് മത്സരം കാണാനെത്താവുന്നതാണ്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് ഇത് നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാതൃക പിന്തുടർന്നാണ് ആർസിബിയും ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നത്. 

മെട്രോ പാസ് ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

ടിക്കറ്റിനൊപ്പം നൽകുന്ന പാസിൽ ക്യുആർ (QR) കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് പ്രവേശനവും എക്സിറ്റും നടത്താം. മെട്രോ പാസിനായി ഓരോ ടിക്കറ്റിനും ഏകദേശം 100 രൂപ വീതമായിരിക്കും ബിഎംആർസിഎല്ലിന് (BMRCL) ആർസിബി മുൻകൂട്ടി നൽകുക. 

ശ്രദ്ധിക്കൂ...
മത്സരദിവസം സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമെ ഈ പാസ് ഉപയോ​ഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റ് യാത്രകൾക്ക് ഇത് ഉപയോ​ഗിക്കാനാകില്ല. കൂടാതെ ഈ കോഡ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാനും സാധിക്കില്ല. കബ്ബൺ പാർക്ക്, എംജി റോഡ് എന്നിവയാണ് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ. നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാനാണ് ഈ നീക്കം.

മത്സരം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മെട്രോ സർവീസ് രാത്രി 1 മണി വരെയുണ്ടാകും. കൂടാതെ ബിഎംടിസി കൂടുതൽ ബസുകളും ഏർപ്പെടുത്തും. ആർസിബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ആപ്പിലൂടെയും മാത്രമേ കാണികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഗരുഡ മാൾ, സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ, ഫ്രീഡം പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർക്കിംഗിനായും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെനിന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഷട്ടിൽ സർവീസുണ്ടാകും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IPL 2026RCBRoyal Challengers BengaluruNamma Metroഐപിഎൽ 2026

Trending News