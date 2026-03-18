IPL 2026 RCB: ആർസിബിക്ക് പുതിയ ഉടമ വരുന്നു? ലേല ഫലം ഉടൻ വരുമെന്ന് ഹർഷ ഗോയങ്ക, ചർച്ചയായി എക്സ് പോസ്റ്റ്

ആർപിഎസ്ജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഹർഷ ഗോയങ്ക എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കായിക ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനായുള്ള ലേല നടപടികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായെന്നായിരുന്നു ഹർഷ ഗോയങ്ക കുറിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഒരു മാർവാറി (Marwari) ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും പുതിയ ഉടമയെന്ന സൂചനയും ഗോയങ്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ടീമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ലേല നടപടികളെക്കുറിച്ചോ നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായ യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും ടീം മാനേജ്മെൻ്റോ ബിസിസിഐയോ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഹർഷ ഗോയങ്കയുടെ ഈ പ്രതികരണം ബിസിനസ്സ്-ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആർസിബി പോലുള്ള ഒരു പ്രമുഖ ടീമിന്റെ ഓഹരികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഡയാജിയോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആർസിബിയുടെ ഉടമസ്ഥർ. ഇവർ ഗ്രൂപ്പിനെ വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കുറച്ചുകാലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മാർച്ച് 28നാണ് ഐപിഎൽ മാമാങ്കത്തിന് തിരിതെളിയുന്നത്.
