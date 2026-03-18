IPL 2026 RCB: ആർസിബിക്ക് പുതിയ ഉടമ വരുന്നു? ലേല ഫലം ഉടൻ വരുമെന്ന് ഹർഷ ഗോയങ്ക, ചർച്ചയായി എക്സ് പോസ്റ്റ്

ടീം മാനേജ്‌മെൻ്റോ ബിസിസിഐയോ ആർസിബിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുവെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഔദ്യോ​ഗികമായി ഒരു അറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 18, 2026, 05:59 PM IST
  • റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെം​ഗളൂരുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനായുള്ള ലേല നടപടികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായെന്നായിരുന്നു ഹർഷ ​ഗോയങ്ക കുറിച്ചത്.
  • ഇതിന്റെ ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ആർപിഎസ്ജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഹർഷ ഗോയങ്ക എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കായിക ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെം​ഗളൂരുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനായുള്ള ലേല നടപടികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായെന്നായിരുന്നു ഹർഷ ​ഗോയങ്ക കുറിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഒരു മാർവാറി (Marwari) ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും പുതിയ ഉടമയെന്ന സൂചനയും ​ഗോയങ്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ടീമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ലേല നടപടികളെക്കുറിച്ചോ നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായ യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും ടീം മാനേജ്‌മെൻ്റോ ബിസിസിഐയോ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഹർഷ ഗോയങ്കയുടെ ഈ പ്രതികരണം ബിസിനസ്സ്-ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആർസിബി പോലുള്ള ഒരു പ്രമുഖ ടീമിന്റെ ഓഹരികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഡയാജിയോ ​ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആർസിബിയുടെ ഉടമസ്ഥർ. ഇവർ ​ഗ്രൂപ്പിനെ വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കുറച്ചുകാലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മാർച്ച് 28നാണ് ഐപിഎൽ മാമാങ്കത്തിന് തിരിതെളിയുന്നത്. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

