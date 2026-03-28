IPL 2026 RCB: അന്ന് പൊലിഞ്ഞ ജീവനുകൾക്ക് ആദരം..! ചിന്നസ്വാമിയിൽ 11 സീറ്റുകൾ എന്നും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും, കറുത്ത ബാന്റണിഞ്ഞ് ആർസിബി ഇറങ്ങും...

IPL 2026 Updates: 2025ലെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ആരാധകരുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ 11 സീറ്റുകൾ ഒഴിച്ചിടുന്നതും കറുത്ത ബാന്റണിയുന്നതും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 28, 2026, 05:32 PM IST
  • തങ്ങളുടെ ആരാധകരോടുള്ള ആദരസൂചകമായും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ടീം കറുത്ത ബാന്റ് ധരിക്കുന്നത്.
  • ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ 11 സീറ്റുകൾ ഇനി മുതൽ എന്നും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുമെന്നും ഫ്രാഞ്ചൈസി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ബെം​ഗളൂരു: ഐപിഎൽ 2026 തുടങ്ങാൻ ഇനി വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 7.30ന് ബെം​ഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം തുടങ്ങും. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ആർസിബി, സൺറൈസേഴ്സ് ​ഹൈദരാബാദ് അങ്കമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നേടിയ കന്നി കിരീടം ഇത്തവണയും നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആർസിബി ഇക്കുറി ഇറങ്ങുന്നത്. 

അതേസമയം ഇന്ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെം​ഗളൂരു ​ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകളിൽ കറുത്ത ബാന്റുകൾ ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആദ്യമായി കിരീടം നേടിയപ്പോൾ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് നടന്ന വിജയാഘോഷത്തിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 11 പേരാണ് മരിച്ചത്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആരാധകരോടുള്ള ആദരസൂചകമായും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ടീം കറുത്ത ബാന്റ് ധരിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ അന്ന് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ആരാധകരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ 11 സീറ്റുകൾ ഇനി മുതൽ എന്നും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുമെന്നും ഫ്രാഞ്ചൈസി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 

2025 ജൂൺ 4ന് നടന്ന വിജയാഘോഷത്തിനിടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവമുണ്ടായത്. തുടർന്ന് എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ്, മഹാരാജ ട്രോഫി, ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. ശേഷം സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശയെത്തുടർന്ന് കർണാടക മന്ത്രിസഭ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതി നൽകി. ഇക്കുറി പ്ലേ ഓഫ്, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ചിന്നസ്വാമിയിൽ നടക്കും. 

