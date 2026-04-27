IPL 2026 RCB vs DC: ഡൽഹിയെ തകർത്ത് ബെംഗളുരൂ; വിജയം 9 വിക്കറ്റിന്

ഐപിഎല്ലില് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ തകർത്ത് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരൂ. 9 വിക്കറ്റിനാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ജയം. മത്സരത്തില് പവര് പ്ലേയില് 13 റണ്സ് മാത്രമാണ് ഡല്ഹിക്ക് നേടാന് സാധിച്ചത്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം പവർപ്ലേ ടോട്ടലാണിത്.
ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 76 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ആർസിബി 6.3 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 81 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ വിജയം. സീസണിലെ ആറാം വിജയത്തോടെ 12 പോയിന്റുമായി ആർസിബി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അതേസമയം അഞ്ചാം തോൽവി വഴങ്ങിയ ഡൽഹി ഏഴാമതാണ്.
നേരത്തെ, ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ഡല്ഹിയ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ജോഷ് ഹേസല്വുഡ്, മൂന്ന് പേരെ പുറത്താക്കിയ ഭുവനേശ്വര് കുമാര് എന്നിവരാണ് തകര്ത്തത്. 16.3 ഓവറുകള് മാത്രമാണ് ഡല്ഹി ബാറ്റ് ചെയ്തത്. നാല് ഓവര് എറിഞ്ഞ സുയഷ് ശര്മ ഏഴ് റണ്സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. 33 പന്തില് 30 റണ്സെടുത്ത് അഭിഷേക് പോറലാണ് ഡല്ഹിയുടെ ടോപ് സ്കോറര്.
