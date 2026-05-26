/IPL 2026 RCB vs GT: അടിച്ചു കയറി ആർസിബി! ക്വാളിഫയറിൽ റെക്കോർഡ് ടോട്ടലുമായി ഫൈനലിൽ

ആർസിബി ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്തിന് ഇനി ഒരു അവസരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഫൈനലിലും ഇതേ ടീം തന്നെയാകുമോ നേർക്കുനേർ എത്തുക?
ധരംശാല: ഐപിഎൽ ക്വാളിഫയർ 1ൽ ഗുജറാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു ഫൈനലിൽ. ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പാട്ടിദാറിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്റെ കരുത്തിൽ 254 റൺസ് ആണ് ബെംഗളൂരു നേടിയത്. റെക്കോർഡ് ടോട്ടൽ ആണ് ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഐപിഎൽ പ്ലേഓഫിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടോട്ടലാണിത്.
ബെംഗളൂരു ബാറ്റർമാരുടെ സ്കോറുകൾ
അർധസെഞ്ചറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പാട്ടിദാറിന്റെ പ്രകടനമാണ് ടീമിന്റെ വമ്പൻ ജയത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത്. ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ (28 പന്തിൽ 43), വിരാട് കോലി (25 പന്തിൽ 43), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (19 പന്തിൽ 30) എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ആർസിബിക്ക് വെങ്കടേഷ് അയ്യർ (7 പന്തിൽ 19) മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ബൗണ്ടറി കടത്തിയാണ് വെങ്കടേഷ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യ ഓവറിൽ വെങ്കടേഷ് 14 റൺസ് നേടി. കഗീസോ റബാദയുടെ രണ്ടാം ഓവറും സിക്സർ അടിച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ പുറത്തായി. തുടർന്ന് പിന്നീടെത്തിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും വിരാട് കോലിയും ചേർന്ന് ടീം സ്കോർ ഉയർത്തി. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 1ന് 76 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ആർസിബി.