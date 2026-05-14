/IPL 2026 RCB vs KKR: കോലിയുടെ സെഞ്ച്വറി കരുത്തിൽ കൊൽക്കത്തയെ വീഴ്ത്തി ആർസിബി; ജയം 6 വിക്കറ്റിന്

IPL 2026 RCB vs KKR: തുടര്ച്ചയായ നാലു ജയങ്ങള്ക്കുശേഷമാണ് കൊല്ക്കത്തയുടെ തോല്വി
ഐപിഎല്ലിൽ കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകര്ത്ത് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് കൊല്ക്കത്ത ഉയര്ത്തിയ 193 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം വിരാട് കോലിയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തില് ആര്സിബി 19.1 ഓവറില് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് മറികടന്നു.
10 ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും പറത്തി 58 പന്തില് സെഞ്ചുറി തികച്ച കോലി 60 പന്തില് 105 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 11 ഫോറും 3 സിക്സും അടങ്ങുന്നതാണ് കോലിയുടെ ഇന്നിംഗ്സ്. ഇന്നത്തെ ജയത്തോടെ ആര്സിബി 16 പോയിന്റും മികച്ച നെറ്റ് റണ്റേറ്റുമായി(+1.053) ഗുജറാത്തിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി പോയിന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. തുടര്ച്ചയായ നാലു ജയങ്ങള്ക്കു ശേഷമാണ് കൊല്ക്കത്തയുടെ തോല്വി.
ഐപിഎല്ലില് കോലിയുടെ ഒമ്പതാം സെഞ്ചുറിയാണിത്. 32 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചറിയിലെത്തിയ കോലി പിന്നീടുള്ള 26 പന്തുകളിൽ 100 കടക്കുകയായിരുന്നു. അവസാന 12 പന്തുകളിൽ 12 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു ആർസിബിക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയത്. കോലിക്കൊപ്പം എട്ടു റൺസെടുത്ത് ജിതേഷ് ശർമ പുറത്താകാതിരുന്നതോടെ 19.1 ഓവറിൽ ആർസിബി വിജയത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കൊല്ക്കത്ത അംഗ്രിഷ് രഘുവംശിയുടെ അര്ധസെഞ്ചുറിയുടെയും റിങ്കു സിംഗിന്റെ ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ടിന്റെയും കരുത്തിലാണ് 20 ഓവറില് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 192 റണ്സെടുത്തത്. 46 പന്തില് 71 റണ്സെടുത്ത അംഗ്രിഷ് രഘുവംശിയാണ് കൊല്ക്കത്തയുടെ ടോപ് സ്കോറര്.
