ഐപിഎല്ലില് ലക്നൗ സൂപ്പര് ജയന്റ്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന് ജയം. അഞ്ച് വിക്കറ്റിനാണ് ആര്സിബിയുടെ വിജയം. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് 147 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 15.1 ഓവറില് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ആർസിബി മറികടന്നത്.
34 പന്തില് 49 റണ്സ് നേടിയ വിരാട് കോലിയാണ് ആര്സിബിയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. 32 പന്തില് 40 റണ്സ് നേടിയ മിച്ചല് മാര്ഷാണ് ലക്നൗവിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്. ജയത്തോടെ ആര്സിബി പോയിന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാമത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലക്നൗ ഏഴാമതാണ്.
