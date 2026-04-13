IPL 2026 RCB vs MI: മുംബൈയ്ക്ക് വീണ്ടും തോൽവി; ആർസിബിയുടെ ജയം 18 റൺസിന്

ഐപിഎല്ലില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന് തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം തോല്വി. ഇന്ന് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരെ 18 റണ്സിനാണ് മുംബൈ തോറ്റത്. 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 240 റൺസാണ് ആർസിബി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. തുടർച്ചയായ നാലാം മത്സരത്തിലാണ് ടീം സ്കോർ 200 കടക്കുന്നത്. ഫില് സാള്ട്ട് (36 പന്തില് 78), രജത് പടിധാര് (20 പന്തില് 53), വിരാട് കോലി (38 പന്തില് 50) എന്നിവരുടെ ഇന്നിംഗ്സുകളാണ് ആര്സിബിയെ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗില് മുംബൈക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 222 റണ്സെടുക്കാൻ സാധിച്ചു.
