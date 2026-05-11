IPL 2026 RCB vs MI: അവസാന പന്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആർസിബി; ജയം 2 വിക്കറ്റിന്

ഐപിഎല്ലില് അവസാന പന്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആർസിബി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ വീഴ്ത്തിയ റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു പോയിന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മുംബൈ ഉയർത്തിയ 167 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അവസാന പന്തിലാണ് ആർസിബി മറികടന്നത്. അവസാന ഓവറിൽ 15 റൺസായിരുന്നു ആർസിബിക്ക് ജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടത്. രാജ് ബാവ എറിഞ്ഞ പന്തിൽ റാസിഖ് സലാം ബൗളർക്ക് നേരെ അടിച്ച് രണ്ട് റൺ ഓടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർച്ചയായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷമാണ് ആർസിബിയുടെ ഈ തിരിച്ചുവരവ്. നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയത് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മുംബൈ 166 റൺസെടുത്തപ്പോൾ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് അവസാന പന്തിൽ ആർസിബി ഇത് മറികടന്നത്. 5.1 ഓവറിൽ 39ന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ആർസിബിയെ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയാണ് കരകയറ്റിയത്.
അർധസെഞ്ചറി നേടി പൊരുതിയ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ (46 പന്തിൽ 73)യെ കൂടാതെ ബോളിങ്ങിൽ നാലു വിക്കറ്റടുത്ത ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ പ്രകടനവും ആർസിബി ജയത്തിൽ നിർണായകമായി. തോൽവിയോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻ പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായി. ലക്നൗവിനു ശേഷം സീസണിൽ പുറത്താകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്.
14 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായ ആർസിബി, ഒരു മത്സരം കൂടി ജയിച്ചാൽ പ്ലേഓഫിലെത്തും.മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ, ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ സൂപ്പർ താരം വിരാട് ‘ഗോൾഡൻ ഡക്ക്’ ആയി ആർസിബിക്കു നഷ്ടമായി. ദീപക് ചാഹറിന്റെ പന്തിൽ രാജ് ബാവയുടെ തകർപ്പൻ ക്യാച്ചിലാണ് കോലി പുറത്തായത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് കോലി സംപൂജ്യനായി പുറത്താകുന്നത്. സ്കോര് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 20 ഓവറില് 166-7, ആര്സിബി 20 ഓവറില് 167-8.
